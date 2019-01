Jolien D'hoore a pris la 3e place de l'épreuve du scratch (10 km, 40 tours) lors de la 6e et dernière manche de la Coupe du monde de cyclisme sur piste, dimanche à Hong Kong.

La médaillée de bronze à l'Euro de Glasgow dans cette discipline n'a cédé que devant l'Italienne Martina Fidanza et l'Australienne Alex Martin-Wallace. D'hoore se classe 22e (400 pts) au classement final de la Coupe du monde où Fidanza (1000 pts), grâce à son succès, devance de peu l'Allemande Lisa Kullmer (975) et la Russe Alexandra Goncharova (950). D'hoore avait pris la 2e place de la course à l'américaine, le Madison, samedi en compagnie de Lotte Kopecky. Nicky Degrendele s'est classée 5e de la finale de l'épreuve de keirin. La championne du monde en titre a été devancée par la coureuse locale Wai Sze Lee qui s'est imposée devant la Japonaise Riyu Ohta, la Malaisienne Hoi Yan Jessica Lee et l'Allemande Emma Hinze.Degrendele termine 10e du classement final de la Coupe du monde avec un total de 1125 points. La victoire finale est revenue là encore à Wai Sze Lee (1775) devant l'Australienne Stephanie Morton (1525) et la Néerlandaise Laurine van Riessen (1505).