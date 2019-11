Lotte Kopecky et Shari Bossuyt ont fini 5es de l'épreuve du Madison, la course à l'américaine, samedi à l'occasion de 3e journée de la 3e des six manches de la Coupe du monde de cyclisme sur piste organisée à Hong Kong.

Lotte Kopecky et Shari Bossuyt ont obtenu 13 points. La victoire est revenue aux Danoises Julie Leth et Trine Schmidt (31) devant les Néo-Zélandaises Nicole Shields et Jessie Hodges (24), les Italiennes Vittoria Guazzini et Chiara Consonni (18) et les Russes Mariia Novolodskaya et Tamara Dronova (14).

La Belgique, 7e des manches de Minsk et Glasgow, occupe la 3e place au classement de la Coupe du monde avec 950 points, derrière le Danemark (1100) et la Russie (975).

Lindsay De Vylder a pris la 8e place de l'Omnium. Il s'est successivement classé 12e du scratch, 5e du tempo, 11e de la course par élimination, et 8e de la course aux points. Le voilà 3e de la Coupe du monde (685 pts), lui qui avait terminé 11e des deux premières manches. Samedi, le Néo-Zélandais Campbell Stewart a enlevé la victoire devant l'Allemand Roger Kluge et le Suisse Thery Schir.

Gilke Croket a été éliminée dans la 2e série du scratch où elle a terminé à la 11e place.

Vendredi, Jolien D'hoore, Lotte Kopecky, Shari Bossuyt et Annelies Dom avaient pris la 2e place de la poursuite par équipes et établi un nouveau record de Belgique en 4:20.497.

Le 4e rendez-vous de la Coupe du monde est programmé du 6 au 8 décembre à Cambridge en Nouvelle-Zélande. Les deux dernières haltes sont fixée à Brisbane en Australie (13-15 décembre) et à Milton au Canada (24-26 janvier).