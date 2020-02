Le Conseil des sports d'Abu Dhabi avait annoncé la nouvelle jeudi soir en raison de la découverte de deux cas de coronavirus parmi les membres du staff d'une équipe participante.

Alors qu'il restait encore deux étapes à parcourir, ce vendredi et samedi, le Tour des Émirats Arabes Unis a été écourté en raison du coronavirus. "La décision a été prise pour assurer la protection de tous les participants", a expliqué le Haut Comité d'organisation dans un communiqué ajoutant que "la sécurité passe avant tout."

Depuis lors, tous les coureurs participants ainsi que leur encadrement ont été placés en quarantaine dans le luxueux hôtel Yas Marina d'Abu Dhabi dans lequel résident toutes les équipes. "Nous avons entendu jeudi soir de la part des organisateurs que plus personne ne pouvait quitter l'hôtel", a expliqué Geert Van Bondt, l'un des directeurs sportifs de Deceuninck-Quick Step présents aux Émirats Arabes Unis à l'émission radio De Ochtend sur la VRT, "Tout d'abord, cela ne devait durer qu'une dizaine de minutes, ensuite, cela a été prolongé à 30 minutes. Ensuite, nous avons reçu un message des organisateurs disant que tous les directeurs sportifs devaient se réunir." C'est à ce moment-là que les équipes ont été mises au courant de la découverte de deux cas de coronavirus.

"Nous avons été réveillé à 3 heures du matin pour nous prévenir de la situation", nous a confié le Wallon Rémy Mertz (Lotto Soudal), joint depuis les Émirats Arabes Unis, "Nous avons tous été un peu surpris mais je ne suis pas trop inquiet parce que nous sommes tous des sportifs professionnels en bonne santé."

Les coureurs confinés dans leur chambre d'hôtel

Durant toute la nuit et une bonne partie de la matinée, tous les coureurs ont été testés. "On a pris notre température, et on nous a fait un prélèvement dans le nez, pour récupérer un peu de morve.", poursuit Mertz, "Les gens qui effectuaient les tests avaient tous des masques." Au sein de l'hôtel, les coureurs sont mis au courant au compte goutte : "Au début, on était bloqué dans l'hôtel mais on pouvait circuler librement à l'intérieur mais depuis quelques heures, on nous a demandé de rester dans nos chambres. On nous a même apporté un lunch. Je ne ressens pas de panique pour le moment mais l'ambiance se tend."

Dès lors, parmi les différentes équipes, l'incertitude règne concernant la durée de la mise en quarantaine. Ce qui est certain, c'est que les résultats des tests effectués mettront 24 heures à arriver. "Maintenant, nous sommes dans l'attente. Quand nous aurons pris connaissance des résultats des tests, ce sera déjà plus clair. Nous saurons à ce moment-là si nous pouvons rentrer chez nous ce dimanche. Mais si quelqu'un est contaminé cela pourrait durer plus longtemps", a confié Mario Aerts, directeur sportif de la formation Lotto Soudal au journal Het NIeuwsblad.

"Ce qui pèse le plus, c'est l'incertitude. Je dois participer normalement au GP Samyn mardi prochain mais si nous ne pouvons pas partir samedi comme prévu, cela sera compliqué d'arriver au départ à temps", continue Rémy Mertz, "Un autre problème, c'est que pendant toute la durée de notre quarantaine, nous ne pouvons pas aller nous entraîner, ce qui est inhabituel pour un coureur professionnel."