Tour de Pologne : le Belge Gerben Thijssen remporte la 2e étape !

Un groupe de quatre coureurs s'est rapidement isolé en tête avec Jasper De Buyst (Lotto Soudal), l'Italien Andrea Peron (Team Novo Nordisk) et deux représentants de l'équipe nationale polonaise: Patryk Stosz et Piotr Brozyna.

Après avoir compté plus de six minutes d'avance sur le peloton, les échappés ont résisté jusque dans le circuit final et De Buyst a été le dernier coureur repris un peu avant la flamme rouge. La victoire s'est alors jouée au sprint massif où Thijssen s'est montré le plus rapide devant l'Allemand Pascal Ackermann (UAE Emirates) et l'Italien Jonathan Milan (Bahrain Victorious).

Thijssen, 24 ans, décroche la 2e victoire de sa carrière après une étape des Quatre Jours de Dunkerque en mai dernier.

Au classement général, Jonas Abrahamsen prend la tête du classement général avec deux secondes d'avance sur Gerben Thijssen et le Néerlandais Olav Kooij (Jumbo-Visma), vainqueur de la première étape samedi et 4e dimanche.

Lundi, la 3e étape reliera Krasnik à Przemysl sur un parcours de 237,9 km avec trois difficultés dans le final.