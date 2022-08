Meeus cherche l’ouverture au Tour de Pologne: "L’approche de ce sprint a été chaotique"

La Belgique s’est longtemps cherché un sprinter de premier rang. Aujourd’hui, notre pays compte une solide armada de spécialistes de la dernière ligne droite avec les Wout van Aert, Jasper Philipsen, Tim Merlier, Arnaud De Lie et bien d’autres. Dont Jordi Meeus.

Le coureur de Lommel de 24 ans enchaîne les places d’honneur sur ses dernières courses. Après avoir terminé deuxième du Championnat de Belgique juste derrière Tim Merlier, il a repris la compétition avec une troisième place sur l’étape d’ouverture du Tour de Pologne. Avant d’échouer à nouveau au second rang, ce mardi, sur la quatrième étape de l’épreuve polonaise remportée par Pascal Ackermann.

"L'approche de ce sprint a été chaotique, avec une chute dans un rond-point, commente le coureur de la formation Bora-hansgrohe. Le final n'était pas facile, le rythme super rapide et nous étions en ligne droite. J'ai réussi à me hisser à la deuxième place, mais j'aurais préféré gagner."

Il a faim de victoires : il n’a pas encore trouvé l’ouverture cette saison (il s’était aussi classé deuxième d’une étape du Critérium du Dauphiné, battu par Wout van Aert).

Dans la lutte pour le classement général, le Colombien Sergio Higuita n’a pas été inquiété et a conservé son maillot de leader au bout de cette quatrième étape marquée par l’abandon de toute la formation Alpecin-Deceuninck à cause de trop de cas positifs au Covid. Quinten Hermans s’est classé quatrième du sprint ratant de peu de précieuses secondes de bonifications : il reste à six secondes du Colombien, tandis que l’Andennais Sylvain Moniquet a le top 10 dans le viseur, puisqu’il est 16e à 20 secondes d’Higuita.