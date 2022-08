Tour de Burgos: chute massive dans le dernier kilomètre... à cause d'un dos d'âne (VIDEO)

Cette deuxième étape du Tour de Burgos a été remportée par Timo Roosen.

Mais le fait marquant de la course a eu lieu quelques mètres plus tôt. Le quatrième coureur du peloton, David Dekker a perdu l'équilibre à cause d'un dos d'âne, il en a fait tomber 70 avec lui dans un faux plat descendant... et ses trois équipiers de Jumbo-Visma ont ensuite fait le triplé en évitant la chute massive.