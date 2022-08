Amaury Capiot perd son maillot bleu à l’Arctic Race : "Mais ce n'était pas un objectif"

Sa semaine avait bien commencé. En se classant quatrième puis deuxième des deux premières étapes de l'Arctic Race, Amaury Capiot (Arkéa-Samsic) avait fait le plein de confiance. "J'aurais même pu l'emporter sur la première étape mais j'ai eu un peu froid à cause de la pluie et je n'ai pas pu attaquer dans les 100 derniers mètres", précise-t-il.

Porteur du maillot bleu de leader du classement par points jusqu'à ce dimanche, le Belge l'a perdu sur le fil lors de la dernière étape, dont il a terminé 47e et hors du coup. Axel Zingle (Cofidis) s'en est emparé. "Mais ce n'était pas vraiment un objectif", avoue-t-il. "On visait surtout le général avec Kevin Vauquelin." Mais là aussi, l'objectif a été loupé.

Désormais, Capiot a le regard tourné vers la deuxième partie de saison. Avec la Classique d'Hambourg, la Druivenkoers et le Grand Prix de Plouay au programme. "J'espère y avoir carte blanche mais cela se décidera en fonction des présences de Warren Barguil et Hugo Hofstetter", précise le natif de Tongres.

L'objectif des prochains est clair : "prendre des points pour l'équipe, qui en a bien besoin". Arkéa-Samsic est dans la bataille pour la relégation et espère que Capiot, qui a déjà rapporté plus de 500 points cette saison (il a notamment remporté le GP La Marseillaise en début de saison et une étape des Boucles de la Mayenne en mai) ira encore chercher des victoires.

Et l'avenir ? Le Belge a encore un an de contrat au sein de la formation française. "Je me sens bien même s'il est parfois frustrant de ne pas toujours pouvoir jouer ma chance", explique-t-il. "Mais je dois vivre avec cela. Pour pouvoir revendiquer quelque chose, je dois gagner des courses." Et il compte bien le faire.