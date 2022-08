Après le Tour du Danemark, Egan Bernal enchaîne en Allemagne

Après avoir repris la compétition la semaine dernière sur le Tour du Danemark, sept mois après son grave accident, Egan Bernal enchaîne avec une autre course par étapes. S’il n’avait pas été au bout des cinq journées de course danoise, abandonnant dans l’ultime étape, le Colombien se sent prêt pour disputer dès ce mercredi le Tour d’Allemagne. Pour cinq étapes également.

"Cela a été formidable de pouvoir épingler à nouveau un dossard à mon maillot aux côtés de mes coéquipiers", a-t-il déclaré dans la conférence de presse des têtes d'affiche de l'épreuve allemande, avec Romain Bardet, le champion d'Europe Fabio Jakobsen, le champion du monde du contre-la-montre Filippo Ganna ou l'Allemand Emanuel Buchmann. "Je me sentais à l'aise dans le peloton et je suis enthousiaste à l'idée de courir à nouveau, sur ce Tour d'Allemagne. Cette épreuve propose des étapes variées. Elles vont me donner des kilomètres de course importants mais aussi pas mal d'intensité. Je suis heureux de poursuivre mon retour. Je suis curieux de tester ma condition ces prochains jours."

Remportée l’an passé par Nils Polit après un an d’absence (elle avait été annulée en 2020 à cause du coronavirus), l’épreuve allemande démarre par un prologue de 2,6 kilomètres à Weimar. Plusieurs Belges seront au départ, comme Greg Van Avermaet, qui vient d’enchaîner plusieurs places d’honneur, mais aussi le grimpeur namurois Sylvain Moniquet.