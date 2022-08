Tour d'Allemagne: Caleb Ewan retrouve le chemin du succès après 132 jours de disette

Le sprinter de Lotto-Soudal, non retenu par la fédération australienne pour disputer le championnat du monde à domicile, n'avait plus levé ls bras au ciel depuis la mi-avril. L'Italien Filippo Ganna (Ineos Grenadiers), vainqueur du prologue mercredi, a conservé la tête du classement général. La première étape en ligne a été disputée jeudi entre Weimar et Meiningen sur la distance de 171,7 kilomètres sur un parcours relativement accidenté, avec les côtes d'Oberweissbach Burg (km 65,7), de Masserberg (km 85,1) et de Kühndorf (km 139,9).

Quatre coureurs ont créé l'échappée du jour: les Allemands Roman Duckert, Jakob Gessner et Joshua Huppertz ains que le Belge Michiel Stockman. Leur avantage était de l'ordre de 3:30 après cinquante kilomètres de course. Le peloton est revenu progressivement sur le groupe de tête qui était totalement réintégré avant les dix derniers kilomètres

Plusieurs tentatives se sont produites dans les derniers kilomètres où on a vu un forcing de l'équipe Intermarché-Wanty-Gobert pour son sprinter Alexander Kristoff. La victoire finalement revenue à Caleb Ewan, dont le dernier succès remontait au 15 avril 2022 au Tour de Turquie, où il avait remporté la sixième étape. Ewan a devancé l'Italien Jonathan Milan (Bahrain-Victorious) et l'Allemand Max Kanter (Movistar). Kristoff a terminé à la sixième place. Lawrence Naesen s'est classé premier Belge au neuvième rang.

Le classement général n'a pas subi de changement:Filippo Ganna a conservé le maillot de leader devant le Néerlandais Bauke Molema (Trek-Segfredo), 2e à 2 secondes.

La deuxième étape du Tour d'Allemagne sera disputée vendredi entre Meiningen et Marburg sur la distance de 200,7 kilomètres, la plus longue de la course allemande. Cette étape, qui traversera le centre de l'Allemagne d'est en ouest, présentera un dénivelé positif de 2.467 mètres. Le circuit local, à parcourir une fois, présentera deux difficultés, après l'enchaînement du Amöneburg (1,4 km à 10 % au km 158) et du Hasenkopf (2 km à 7 %, km 178,7): les côtes de Marbach (2,8 km à 4,8 %) et de Neuhöfe, à moins de cinq kilomètres de l'arrivée. Une arrivée en petit groupe est attendue à Marburg.

Le Tour d'Allemagne est à suivre tous les jours en direct sur Pickx + Sports.