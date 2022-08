Adam Yates fait coup double sur l'étape reine du Tour d'Allemagne

Il a du même coup dépossédé l'Italien Alberto Bettiol (EF Education-Easy Post) du maillot rouge de leader du classement général à une étape de la fin de la course allemande. Six coureurs se sont échappés dès le départ réel de l'étape: Harm Vanhoucke, Abram et Michiel Stockman et les Allemands Frederik Rassmann, Jekob Gessner et Joshua Huppertz. L'avantage des six hommes a culminé à plus de 7 minutes à 65 kilomètres de l'arrivée. L'avantage des hommes de tête a fondu au fil des kilomètres. La montée de la côte de Luisenhöhe, à quinze kilomètres de l'arrivée et sous la pluie battante, a provoqué des dégâts en tête, l'avantage étant revenu à 1:15. Harm Vanhoucke (Lotto-Soudal) était seul au sommet de la difficulté, avec 25 secondes d'avance sur l'ancien groupe de tête et 1:10 sur le peloton.

L'ascension vers l'arrivée sommet du Schauinsland a permis à l'avant-garde d'un peloton largement écrémé par l'arrière de récupérer un à un les rescapés de l'échappée matinale. Vanhoucke a été rejoint et dépassé par l'Espagnol Antonio Pedrero et le Britannique Adam Yates à sept kilomètres de l'arrivée. Yates s'est ensuite isolé en tête à 6,5 kilomètres du but et a réussi à garder un avantage suffisant sur ses premiers poursuivants pour décrocher le 17e succès de sa carrière, son premier succès de la saison. Il a devancé samedi au sommet du Schauinsland l'Espagnol Pedro Bilbao (Bahrain-Victorious) et Mauri Vansevenant (Quick Step-Alpha Ninyl). Le Britannique a du même coup endossé le maillot rouge de leader du classement général avec 30 secondes d'avabce sur Bilbao et 48 sur Vansevenant.

La quatrième et dernière étape du Tour d'Allemagne sera disputée dimanche entre Schiltach et Stuttgart sur un parcours accidenté d'une distance de 186,6 kilomètres. Le vainqueur final du Tour d'Allemagne 2022 succédera à l'Allemand Nils Pollitt.