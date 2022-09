Tour de Luxembourg : le Français Valentin Madouas (Groupama-FDJ) remporte la 1re étape en solitaire

Le Français a porté son attaque dans la montée finale. Le Néerlandais Sjoerd Bax (Alpecin-Deceuninck) a pris la 2e place à 3 secondes. Le Français Clément Berthet (AG2R-Citroën) s'est classé 3e à 7 secondes. L'Italien Matteo Trentin (UAE Team Emirates) a gagné le sprint du peloton à 8 secondes. Rune Herregodts (Sport Vlaanderen-Baloise), premier Belge, a franchi la ligne en 10e position, également à 8 secondes. Au classement général, avec les bonifications, Madouas précède de 7 secondes Bax et de 13 secondes Berthet.

Le Luxembourgeois Kevin Geniets (Groupa-FDJ) a placé la première banderie au début de la montée du Kirchberg (6% en moyenne sur 2 km) dont le pied était situé à 3 kilomètres de la ligne finale. Son équipier Madouas a contré après un premier regroupement et n'a plus été repris.

Madouas décroche à 26 ans son 4e succès en carrière et le deuxième en neuf jours après sa victoire dans le Tour du Doubs (1.1).

L'échappée du début de course, qui s'est dessinée après six kilomètres, a réuni six coureurs: le Belge Gil Gelders, les Danois Kasper Sögaard et Niklas Eg, l'Allemand Justin Wolf, le Néo-Zélandais Tom Sexton et l'Espagnol Antonio Jesus Soto. Les attaquants ont résisté jusqu'à 10 kilomètres de la banderole finale et la montée de la côte de Stafelter.

Mercredi, la 2e étape tracée autour de Junglinster est longue de 163,4 km et présente encore un profil assez accidenté. Le successeur du Portugais Joao Almeida sera connu samedi à l'arrivée de la 5e étape.