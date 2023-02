Les Espagnols Alex Aranburu et José Jaoaquin Rojas, coéquipiers chez Movistar, complètent le top 5 à 3 secondes.

Au classement général, l'Italien Giulio Ciccone (Trek-Segafredo), leader grâce à sa victoire jeudi au sommet de l'Alto de Pinos, reste en tête. Il conserve 3 secondes d'avance sur l'Espagnol Pello Bilbao (Bahrain-Victorious) et 6 sur le Russe Aleksandr Vlasov (BORA-hansgrohe), le vainqueur final de la course l'an dernier.

Samedi, la 4e et avant-dernière étape se jugera à nouveau en montagne entre Burriana et l'Alto de la Cueva Santa (181,6 km). Cette 74e édition s'achèvera dimanche par les 93,2 km de la 5e étape tracée entre Paterna et Valence.