Ruta Del Sol: Pogacar continue son festival victorieux

Il est arrivé au pied de la côte finale, qui avait la particularité de proposer des pavés à Alcala la Real, au sein d’un solide groupe d'une dizaine de coureurs dans lequel se trouvait également le Belge Dylan Teuns, longtemps échappé.

Malgré le punch d’Enric Mas dans cette ascension, le porteur du maillot jaune n’a pas tremblé pour s’imposer à nouveau. Soit sa deuxième victoire d’affilée sur l’épreuve espagnole et son troisième succès en trois courses cette saison ! Il devance Mas et Buitrago sur la ligne. Landa et Rodriguez complètent le top 5 alors que Dylan Teuns se contente de la 7e place.