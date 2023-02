Tour d'Algarve: nouvelle démonstration de force de Magnus Cort

Cort se retrouvait ainsi dans un groupe de six, avec Ganna, Pidcock, Madouas, Foss et Costa. Les échappés collaboraient bien mais le peloton revenait dans leur roue dans le dernier virage, à 400 mètres du but. Moment choisi par Magnus Cort pour lancer son sprint de très loin et empêcher les sprinteurs de le remonter. Ganna, échappé également, prend la deuxième place. Devant Jordi Meeus, qui a tenté de surgir du peloton pour reprendre le Danois. En vain.

Cort consolide donc son maillot jaune de leader au jeu des bonifications. Il possède désormais 18 secondes d'avance sur Costa et 20 sur Van Wilder au classement général.