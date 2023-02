"Arrête de gagner, merci": le message de Remco Evenepoel à Tadej Pogacar

À lire aussi

Forcément, ce début de saison en fanfare fait beaucoup parler dans le milieu de la petite reine. Et il n'a pas non plus échappé à un certain Remco Evenepoel, qui devrait notamment affronter le Slovène à Liège-Bastogne-Liège. Le champion du monde a commenté un post Instagram de Pogacar, ce samedi. Avec un commentaire aussi laconique qu'humoristique pour féliciter son rival: "Arrête de gagner, merci".

Ce à quoi le Slovène a répondu "C'est ton tour maintenant", en référence à l'UAE Tour qui débute ce lundi et sur lequel Pogacar a décidé de faire l'impasse.