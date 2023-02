UAE Tour : vivez la première arrivée au sommet de Remco Evenepoel en direct dès 11h45

Sa pente régulière et modérée accouche généralement d’un sprint en petit comité. Il s’agit d’un premier test pour Remco Evenepoel cette semaine, au lendemain d’un contre-la-montre par équipes qui l’a rapproché à quelques centièmes de seconde du leadership au classement général. C’est l’Australien Luke Plapp qui occupe ce rôle et qui sera dans une position défensive. Pello Bilbao, qui pointe à quatre secondes des deux hommes, pourrait se servir de sa pointe de vitesse et des bonifications pour faire coup double alors qu’Adam Yates, relégué à plus d’une minute, devrait mettre le feu dans les derniers kilomètres.

Rendez-vous dès 11h45 pour suivre en direct commenté l’ascension finale de cette troisième étape.