Après l'interruption de la première étape à cause de... la neige, ce jeudi, Vingegaard semblait avoir hâte d'en découdre. Bien lancé par ses équipiers, il a placé une attaque à un peu plus de deux kilomètres de l'arrivée. Personne n'a essayé d'y répondre et le Danois a franchi la ligne d'arrivée avec 20 secondes d'avance sur Ruben Guerreiro.

Le Danois s'offre ainsi un premier succès cette saison, avec la manière. Une façon de répondre au festival réussi par Tadej Pogacar la semaine dernière (quatre victoires en six jours de course, sans compter le classement final de la Rutal Del Sol).