Le champion du monde avait eu la bonne idée de prendre de l'avance sur le Britannique dans les bordures de la première étape puis dans le contre-la-montre par équipes. Et heureusement, puisque Yates s'est montré plus costaud que lui dans cette ascension de Jebel Hafeet, lâchant le Belge à trois kilomètres de l'arrivée.

Mais Remco résistait parfaitement dans les derniers kilomètres pour en terminer à une dizaine de secondes de son adversaire et assurer sa victoire finale sur cette course de niveau World Tour. Il s'impose avec 59 secondes d'avance sur Lucas Plapp et une minute sur Adam Yates. A noter la belle dixième place finale d'un autre belge: Harm Vanhoucke.

Ce succès au classement final est la première victoire individuelle de Remco Evenepoel depuis qu'il a été sacré champion du monde à Wollongong.