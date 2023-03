La 81e édition de Paris-Nice comprend 1.201 kilomètres, répartis sur 7 étapes en ligne et une contre-la-montre par équipes. Pour le 90e anniversaire de la Course au Soleil, celle-ci renoue avec le col de la Couillole, absent depuis 2017, et d’un contre-la-montre par équipes, le premier depuis 1993. L’épreuve démarre par deux étapes promises aux sprinters, même si la première est très accidentée, suivies d’un contre-la-montre par équipes particulier. En effet, le temps sera pris sur le premier (et pas le troisième) coureur de chaque formation.

La route s’élève ensuite avec une arrivée à la Loge des Gardes (1re cat., 6,8 km à 7,1 %), la station de sports d’hiver la plus proche de Paris. Dernière occasion pour les sprinters le jeudi avant trois étapes plus musclées. La 6e présente un dénivelé positif de 2.750 m.

L’étape-reine de cette 81e édition sera la 7e, elle finit au col de la Couillole, le plus haut sommet de l’histoire de la course à 1.678 m d’altitude.

Le dernier jour, Paris-Nice se termine avec la 8e étape autour de Nice (118,4 km) avec notamment trois cols de deuxième catégorie et deux de première catégorie dont le traditionnel col d’Eze à 15 km de l’arrivée.

Dimanche 5 mars, 1re étape : La Verrière – La Verrière, 169,4 km.

Lundi 6, 2e étape : Bazainville – Fontainebleau, 163,7 km.

Mardi 7, 3e étape clm par équipes : Dampierre-en-Burly – Dampierre-en-Burly, 32,2 km.

Mercredi 8, 4e étape, Saint-Amand-Montrond – La Loge des Gardes, 164,7 km.

Jeudi 9, 5e étape : Saint-Symphorien-sur-Coise – Saint-Paul-Trois-Châteaux, 212,4 km.

Vendredi 10, 6e étape, Tourves – La Colle-sur-Loup, 197,4 km.

Samedi 11 : 7e étape, Nice – Col de la Couillole, 142,9 km.

Dimanche 12 : 8e étape : Nice – Nice, 118,4 km.

Une histoire vieille de nonante ans

La Course au Soleil a été créée en 1933. depuis lors, 80 éditions ont été disputées avec 14 succès belges (21 français, 8 irlandais, 6 néerlandais, espagnols et allemands, 3 italiens, suisses, britanniques et colombiens, 2 américains, kazakhs et australiens, 1 slovène).

Avec 7 victoires consécutives (de 1982 à 1988), l’Irlandais Sean Kelly est le recordman absolu des succès dans l’épreuve. Jacques Anquetil (Fra) s’est imposé à cinq reprises, Eddy Merckx, Joop Zoetemelk (P-B) et Laurent Jalabert (Fra), trois fois chacun.

Eddy Merckx a remporté la Course au Soleil à trois reprises comme ici en 1971, ce qui méritait les félicitations du Roi Leopold III et de la Princesse Liliane de Rety. BELGA

Les derniers vainqueurs

2003 Alexandre Vinokourov (Kaz) ; 2004 Jorg Jaksche (All) ; 2005 Bobby Julich (USA) ; 2006 Floyd Landis (USA) ; 2007 Alberto Contador (Esp) ; 2008 Davide Rebellin (Ita) ; 2009 Luis Leon Sanchez (Esp) ; 2010 Alberto Contador (Esp) ; 2011 Tony Martin (All) ; 2012 Bradley Wiggins (G-B) ; 2013 Richie Porte (Aus) ; 2014 Carlos Betancur (Col) ; 2015 Richie Porte (Aus) ; 2016 Geraint Thomas (G-B) ; 2017 Sergio Henao (Col) ; 2018 Marc Soler (Esp) ; 2019 Egan Bernal (Col) ; 2020 Maximilian Schachmann (All) ; 2021 Maximilian Schachmann (All) ; 2022 Primoz Roglic.

L’an dernier : Primoz Roglic

Classement final (6 au 13 mars) 1. Primoz Roglic (Slo/Jumbo-Visma) les 1198,4 km en 29h19 : 15 (Moy. : 41,066 km/h) ; 2. Simon Yates (G-B) à 0 :29 ; 3. Daniel Martinez (Col) 2:37 ; 4. Adam Yates (G-B) 3:29 ; 5. Nairo Quintana (Col) 3:43 ; 6. Jack Haig (Aus) 3:51 ; 7. Ion Izagirre (Esp) 4:52 ; 8. Joao Almeida (Por) 5:43 ; 9. Guillaume Martin (Fra) 5:48 ; 10. Aurélien Paret-Peintre (Fra) 6:32 ; 11. Andreas Leknessund (Nor) 8:13 ; 12. Brandon McNulty (Usa) 10:05 ; 13. Hugo Houle (Can) 11:42 ; 14. Pierre Latour (Fra) 12:12 ; 15. Wout Poels (P-B) 12:18 ; 16. Steff Cras 14:37 ; 17. Sören Kragh Andersen (Dan) 15:53 ; 18. Bauke Mollema (P-B) 19:02 ; 19. Quentin Pacher (Fra) 19:18 ; 20. Mauri Vansevenant 22:51 ;… 154 partants – 59 classés.

Points : Wout van Aert. Montagne : Valentin Madouas (Fra). Jeunes : Joao Almeida (Por). Équipes : UAE Emirates.

Etapes gagnées par : Christophe Laporte (Fra), Fabio Jakobsen (P-B), Mads Pedersen (Dan), Wout Van Aert, Brandon Mc- Nulty (Usa), Mathieu Burgaudeau (Fra), Primoz Roglic (Slo), Simon Yates (G-B).

L'an dernier, après plusieurs expériences malheureuses, Primoz Roglic avait fini par remporter Paris-Nice, grâce notamment à Wout van Aert. BELGA PHOTO DAVID STOCKMAN

Les 22 équipes et les principaux engagés

Ag2R-Citroen : Stan Dewulf, Oliver Naesen, Aurélien Paret-Peintre.

Alpecin-Deceuninck : Lionel Taminiaux, Kaden Grove, Sören Kragh Andersen.

Arkéa Samsic : Clément Champoussin, Mathis Louvel, Kévin Vauquelin.

Astana : David De La Cruz, Luis Leon Sanchez, Cees Bol.

Bahrain Victorious : Fred Wright, Jack Haig, Jonathan Milan.

Bora-Hansgrohe : Maximilian Schachmann, Bob Jungels, Sam Bennett.

Cofidis : Bryan Coquard, Simon Geschke, Ion Izagirre.

DSM : Romain Bardet, Pavel Bittner, Nils Eekhoff.

EF Education : Neilson Powless, Stefan Bissegger, Owain Doull.

Groupama-Fdj : Stefan Küng, David Gaudu, Arnaud Démare.

Ineos : Daniel Martinez, Pavel Sivakov, Ben Swift.

Intermarché-Circus : Kobe Goossens, Hugo Page, Taco Van der Hoorn.

Jayco-AlUla : Luke Durbridge, Michael Matthews, Simon Yates.

Jumbo-Visma : Christophe Laporte, Olav Kooij, Jonas Vingegaard.

Israel-Premier Tech : Hugo Houle, Nick Schultz, Tom Van Asbroeck.

Lotto-Dstiny : Thomas De Gendt, Brent Van Moer, Arnaud De Lie.

Movistar : Mathias Norsgaard, Ivan Garcia Cortina, Matteo Jorgenson.

Soudal-Quick Step : Tim Merlier, Yves Lampaert, Kasper Asgreen.

TotalEnergies : Pierre Latour, Anthony Turgis, Edvald Boasson Hagen.

Trek-Segafredo : Daan Hoole, Mattias Skjelmose, Mads Pedersen,

UAE Emirates : Matteo Trentin, Tim Wellens, Tadej Pogacar.

Uno-X : Rasmus Tiller, Sören Waerenskjold, Alexander Kristoff.