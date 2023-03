”À vrai dire, c’est surtout la victoire que je cherchais”, avouait l’ancien champion du Monde. “Tant mieux s’il y a le maillot au bout. C’est sympa. Je le porterai un jour (demain) mais après le chrono par équipes, il pourra aller au placard même si on va tout faire car on a Mathhias Skjelmose qui vise le classement général.”

Le coureur de Trek-Segafredo, qui avait déjà remporté la dernière étape, contre-la-montre, de l’Étoile de Bessèges, cherchera peut-être désormais à rallier Nice avec le maillot vert (dans sa nouvelle version) du classement par points.

”Paris-Nice est une très belle course, je ne peux qu’être fier de ce succès”, poursuivait Mads Pedersen qui n’a paradoxalement pas apprécié la finale de l’étape. “C’est ce qu’il y a de pire. L’étape n’a pas été trop difficile, on est encore frais et il y avait une dernière ligne droite de dix kilomètres sans le moindre virage, si ce n’est ce rond-point à trois cents mètres de la ligne. On était comme dans le tambour d’une machine à laver, tellement c’était chaotique et nerveux. Heureusement, j’ai été bien emmené par mes équipiers et notamment par Alex (NdlR : le Luxembourgeois Kirsch) qui m’a magnifiquement lancé. Ce fut juste, mais j’ai pu conquérir cette victoire.”