Tirreno-Adriatico: Jakobsen devance Philipsen au sprint dans la 2e étape

Le Néerlandais, champion d'Europe, a devancé au sprint Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) et le Colombien Fernando Gaviria (Movistar). L'Italien Filippo Ganna (INEOS Grenadiers) a conservé le maillot bleu de leader du général. Les Italiens Davide Bais, Mirco Maestri (tous deux Eolo-Kometa), Stefano Gandin et Alessandro Iacchi (tous deux Corratec) ainsi que le Suisse Roland Thalmann (Tudor) s'échappaient dès le début de la course. Sur un parcours essentiellement plat, à l'exception d'une côte répertoriée à mi-parcours, les échappés comptaient jusqu'à 4:30 d'avance. Maestri, Iacchi et Thalmann poursuivaient l'aventure à trois jusqu'à 20 bornes de la ligne. L'Impostino, une bosse de 1,3 km à 6 pour cent placée à 10 km de l'arrivée, ne provoquait pas de cassures. Un peloton groupé se présentait à l'arrivée.