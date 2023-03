Paris-Nice : Un énorme Tadej Pogacar s'impose au sommet et s'empare du maillot jaune

Après 30 kilomètres de course, une échappée plusieurs coureurs dont Hugo Houle (Israel – Premier Tech) et le maillot à pois Jonas Gregaard (Uno-X) a pris les devants. Si tout le monde attendait avec impatience l’ascension finale, l’équipe Groupama-FDJ en a décidé autrement en tentant un coup de bordure à 83 kilomètres du but, piégeant de nombreux coureurs dont Vingegaard. Quelques minutes plus tard, l’ancien vainqueur du Tour de France est revenu, la majorité des lâchés également.

L’équipe de Pogacar ne s’est pas cachée ensuite, réalisant une grosse partie du travail pour reprendre le groupe de fuyards. Anders Skaarseth (Uno-X), le dernier de ses représentants a finalement dû abandonner au moment du sprint intermédiaire à 15 kilomètres de la ligne d’arrivée. Un sprint terminé à la troisième place par Pogacar qui a de nouveau réalisé un effort pour grappiller deux secondes de bonification.

Dans la dernière ascension, Felix Großschartner a commencé à effectuer un gros travail pour son leader alors que le peloton a subi un véritable écrémage, forçant notamment le maillot jaune Magnus Cort Nielsen (EF Education-EasyPost) à lâcher prise.

À 4,3 kilomètres du sommet, Vingegaard était le premier gros bras à tenter sa chance bien suivi par Pogacar alors que tous les autres n’ont pas su suivre. Finalement, l’entente entre les deux cadors n’a pas suffi pour creuser un écart et a permis au reste du peloton de revenir. Profitant de l’apathie générale, David Gaudu (Groupama-FDJ) a tenté sa chance en solo et a réussi à créer un écart d’une dizaine de secondes. Après une petite période de flottement, Pogacar a profité du manque de concentration de son rival pour partir derrière Gaudu.

Sans doute trop gourmant, Vingegaard n'a pas pu rattraper Pogacar alors que celui-ci a su combler l'écart sur Gaudu. Les deux hommes se sont finalement expliqués au sprint qui s'est achevé par une victoire de Pogacar. En difficulté, Vingegaard a concédé 44 secondes à l'arrivée, terminant seulement à la sixième place de l'étape.

Grâce à cette victoire, Pogacar marque un gros coup mental et comptable puisqu'il s'empare du maillot jaune et compte désormais dix secondes d'avance sur Gaudu et 44 sur Vingegaard.