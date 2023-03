Tirreno-Adriatico: une belle frayeur pour Wout van Aert qui s’en sort finalement bien

À lire aussi

Alors que l’Anglais se relevait après avoir travaillé en tête de peloton pour ses coéquipiers d’Ineos-Grenadiers, le Belge a tenté de passer pour maintenir sa position. Mais il n’a pas pu éviter le contact avec le récent vainqueur des Strade Bianche. Déséquilibré, Tom Pidcock a chuté et a entraîné avec lui, vers le sol, à pleine vitesse, Wout van Aert, dans une glissade impressionnante. Il n’y a pas eu d’engueulade entre les deux champions. Au contraire. Le coureur de Jumbo-Visma, dès qu’il a vu qu’il n’avait rien de cassé, s’est relevé pour aller prendre des nouvelles de celui d’Ines-Grenadiers. Et pour s’excuser. Le Britannique n’en voulait pas trop au Belge, ils ont même rigolé ensemble en comparant leur cuissard déchiré…

Wout van Aert a aussi tenu à rassurer ses proches et ses supporters de plus en plus nombreux en adressant un pouce levé à la caméra. Avant de prendre le temps, sur la ligne d’arrivée, de donner de ses nouvelles. “Je suis bien éraflé, mais je pense que ça va”, a-t-il commenté à Sporza. Une telle gamelle n’est jamais idéale. Même s’il n’y a heureusement rien de cassé, cela reste un dur choc pour le corps qui va devoir s’en remettre alors que le Belge travaille actuellement en course sa condition en vue des grandes classiques du printemps. “Ce n’est pas dans mes habitudes de chuter, mais cela peut arriver très vite. Là, je voulais défendre ma positon. Je pensais avoir dépassé Tom quand j’ai senti que j’étais entraîné vers le sol…”

guillement "Nous voulions jouer la carte de Wout, mais sa chute a tout changé."

Serein sur la ligne d’arrivée et visiblement pas trop inquiet, il s’est également réjouit de la victoire de Primoz Roglic. Sa première de la saison sur sa première course de l’année. Il a devancé au sprint, au bout d’une arrivée en montée, Julian Alaphilippe et Adam Yates. “Nous avions comme plan de jouer la carte de Wout van Aert mais sa chute a tout changé”, raconte le Slovène. “Heureusement, j’ai pu lui prendre relais et m’imposer.”

Dans une étape marquée par un Mathieu van der Poel assez vite distancé, Filippo Ganna a perdu son maillot de leader dans la montée finale, au profit de l’Allemand Lennard Kämna, qui devra le défendre sur une arrivée au sommet, ce vendredi.