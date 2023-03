Tirreno-Adriatico: Primoz Roglic double la mise et monte (VIDEOS)

Primoz Roglic est le nouveau leader de Tirreno-Adriatico (WorldTour) après sa victoire, la deuxième consécutive, dans la cinquième, vendredi, entre Morro d'Oro et Sassotetto (165,6 km). Le Slovène de Jumbo-Visma s'est imposé au sprint devant l'Italien Giulio Ciccone (Trek-Segafredo) et le Britannique Tao Geoghegan Hart (INEOS Grenadoers) et a détrôné l'Allemand Lennard Kämna (BORA-hansgrohe) en tête du général.