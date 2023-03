Pogacar remporte la septième étape de Paris-Nice, De Gendt abandonne après une chute

Pogacar conforte ainsi sa 1e place au classement général avant la dernière étape.

La 81e édition de la "Course au soleil" se terminera dimanche par une étape de 118,4 km dont Nice sera la ville d'arrivée et de départ. Le Slovène Primoz Roglic (Jumbo-Visma), présent cette année sur Tirreno-Adriatico, s'était imposé l'an dernier.

Abandon de Thomas De Gendt après une lourde chute

Le coureur belge de 36 ans a chuté à 22 km de l’arrivée, avec le Norvégien Alexander Kristoff (Uno-X Pro Team Cycling) et le Danois Mattias Skjelmose (Trek-Segafredo). De Gendt est reparti mais a mis pied à terre quelques minutes plus tard. Il était 106e du général à 24 : 24 du maillot jaune. De son côté, le Danois Mads Pedersen (Trek-Segafredo), porteur du maillot vert de leader du classement par points, a abandonné après une heure de course.