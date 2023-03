Primoz Roglic vainqueur final de Tirreno-Adriatico : “J’ai encore une marge de progression pour le Giro”

”Après six mois sans épingler un dossard (NdlR : abandon sur le Tour d’Espagne) et une opération de l’épaule, c’est évidemment une reprise de rêve, souriait celui qui a quitté San Benedetto del Tronto pour la seconde fois avec la fourche de Neptune offerte au maillot bleu (1er succès en 2019) après ultime étape remportée par Jasper Philipsen. Cela montre que nous sommes sur le bon chemin dans la perspective de mon grand objectif de la saison : le Giro. Et c’est encore mieux de gagner quand on ne s’y attend pas.”

Une épreuve sur laquelle le triple vainqueur de la Vuelta retrouvera Remco Evenepoel après un premier duel sur le Tour de Catalogne (20 au 26 mars). “Il est toujours difficile de dire à quel niveau de forme on se trouve précisément, si c’est 90 ou même… 105 % (rires). Quand je regarde les données de mon capteur de puissance, je vois que mes chiffres sont bons. Mais je sais aussi que je possède encore une marge de progression dans la perspective du Tour d’Italie, j’ai encore du travail devant moi. Je dois encore progresser sur les montées longues comme celle de Sassotetto que nous avons escaladée vendredi par exemple.”

Vainqueur en 2022 de Paris-Nice alors que Pogacar s’était imposé sur Tirreno, les deux Slovènes ont inversé cette année leur terrain de jeu. “On se partage bien les choses (rires)… Me retrouver au départ d’une course avec Tadej et Remco ? Bien sûr que cela me plairait ! Au plus il y a de bons coureurs sur la même épreuve au mieux c’est, cela nous pousse vers le haut.”