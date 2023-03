En quatorze jours de course World Tour durant la semaine écoulée, entre Paris-Nice et Tirreno-Adriatico, les grands noms n’ont quasiment rien laissé aux autres. Trois succès pour Pogacar (en plus du classement général, du classement par points et du classement du meilleur jeune), trois succès pour Roglic (en plus du général, des points et de la montagne), deux autres victoires pour Jumbo-Visma (via Kooij et sur le chrono par équipes à Paris-Nice), une pour Ineos grâce à Ganna et deux pour Soudal grâce à Jakobsen et Merlier.

Pedersen (une étape) et Philipsen (deux étapes) ont pris les restes et ne peuvent pas être considérés comme des seconds couteaux. À vrai dire, seul Jonas Gregaard (Uno-X) a réussi à se ménager une part du gâteau parmi les “petits”, avec un maillot à pois conquis au prix de nombreux efforts répétés chaque jour dans les échappées de Paris-Nice.

À propos d’échappée, aucun baroudeur n’est parvenu à surprendre le peloton durant cette semaine, ce qu’avaient pourtant réussi Barguil, Burgaudeau et McNulty l’année dernière à pareille époque.

Des scènes d’agacement

Forcément, une telle mainmise sur les lauriers a de quoi agacer toutes les autres équipes du peloton. Ce dimanche, on a notamment vu David De La Cruz prendre le temps d’interroger Tadej Pogacar sur sa faim de loup après que son échappée ait été avalée par le train infernal mené par UAE. L’Espagnol faisait pourtant encore partie de l’équipe émiratie il y a deux ans.

I stand with David de la Cruz.



Come on let someone else have a stage. 😜 #ParisNice pic.twitter.com/hI4UOBQT77 — Anna Mac 🌈 (@AnnamacB) March 12, 2023

En Italie, c’est carrément Julian Alaphilippe qui a laissé échapper un geste d’humeur, ce samedi, lorsqu’il a dû couper son effort face au train infernal mené par Wout van Aert. Quelques kilomètres plus tard, Primoz Roglic allait cueillir son troisième bouquet en trois jours…

”C’était trop pour moi, c’était vraiment dur. Au final j’ai pu revenir mais j’ai dû faire beaucoup d’efforts. La domination de Jumbo-Visma était claire et évidente, Roglic était incroyable. Mais samedi, Wout m’a le plus impressionné. Il a vraiment fait un truc de fou, il est le favori pour toutes les courses à venir”, a expliqué “Loulou”… sans vouloir en dire plus sur l’échange qu’il a eu avec le Belge, en course, quelques kilomètres après son geste d’humeur : “C’était une conversation avec Wout, pas avec la presse.”

Jumbo-Visma et Pogacar vont-ils devoir lever le pied dans les prochaines semaines pour éviter de se mettre tout le peloton à dos ? La question mérite d’être posée.

Le geste de Julian Alaphilippe 🇫🇷 écœuré du train d'enfer de Wout Van Aert et des Jumbo 😭 pic.twitter.com/A8Pqo1f940 — Vélofuté (@VeloFute) March 11, 2023