Interrogé par nos confrères du Nieuwsblad en marge de la présentation des dernières étapes de l’édition 2024, le patron de la Grande Boucle a évoqué une potentielle présence du champion du monde en France. “Nous serions évidemment heureux si Remco Evenepoel était au départ du Tour à Florence l’année prochaine”, a-t-il expliqué.

Christian Prudhomme espère voir le vainqueur de la dernière Vuelta présent lors de la plus grande course du monde. “Le Tour avec Remco au départ aurait encore plus de saveur. Je note également que l’actuel champion du monde aura le même âge l’année prochaine que Merckx en 1969. Eddy avait aussi 24 ans à l’époque… Nous espérons vraiment qu’il sera au départ à Florence. Nous serions très heureux. Nous l’attendons. “ Le message est passé alors que le Tour de France se terminera à Nice par un contre-la-montre.

