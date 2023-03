Tour de Catalogne: Remco Evenepoel veut la victoire d'étape (Direct à 15h30)

Ce matin, au départ de la troisième étape, le Brabançon annonçait la couleur: "C'est l'étape la plus difficile de la semaine et donc la meilleure pour tester notre train en montagne." L'échappée de sept coureurs (dont Carapaz, Guillaume Martin et le Belge Maxim Van Gils) est prévenue.

Avec les asensions du Col de Coubet (1ère catégorie, 12,6km à 5,5%), du col de la Creueta (hors catégorie, 18,7km à 4,9%) et de La Molina (1ère catégorie, 8,4km à 6,5%), les grimpeurs trouveront un terrain de jeu idéal et une arrivée au sommet qui a souri à Ben O'Connor, Miguel Angel Lopez ou encore Alejandro Valverde par le passé. Reste à savoir qui de Evenepoel, Roglic, Ciccone - les trois plus costauds ce mardi - ou une éventuelle surprise leur succéderont.