Ide Schelling profite de cette victoire, la 2e de sa carrière après le GP du Canton d'Argovie en 2021, pour prendre le maillot de leader au Britannique Ethan Hayter (Ineos), vainqueur de la 1e étape lundi.

Mercredi, c'est un parcours de 153,9 km promis aux puncheurs-grimpeurs entre Errenteria et Amasa-Villabona qui attend le peloton.

La 6e étape, samedi, sera l'étape reine de cette édition 2023. Au total, sept difficultés sont répertoriées, dont trois cols de 3e catégorie, un col de 2e catégorie et trois cols de 1re catégorie, dans cette étape de 137,8 km à Eibar.

Vainqueur l'an dernier, le Colombien Daniel Felipe Martinez (Ineos Grenadiers) est candidat à sa succession. Ses principaux rivaux seront le Danois Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) et le Français David Gaudu (Groupama-FDJ). Enric Mas, Simon et Adam Yates, ou les locaux Mikel Landa et Ion Izagirre, vainqueur du Grand Prix Miguel Indurain samedi, sont attendus sur l'épreuve.