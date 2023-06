Victor Campenaerts revient sur sa grave blessure au dos : “Mon père de 60 ans roulait mieux à vélo que moi”

Sa chute anodine lors de Bredene-Koksijde a laissé de graves séquelles avec une fracture au niveau de sa colonne vertébrale. “J’ai repensé à cette chute. J’ai été déséquilibré, je suis tombé et les coureurs derrière moi n’ont pas pu freiner et sont venus heurter mon dos. On a dit que le fait que je roulais avec un guidon étroit avait posé problème mais c’est faux. Même sur un VTT, je me serais retrouvé au sol. ”

Durant huit jours de course à haute intensité, il va se tester sur les routes du sud de la France. “Je ressens toujours une gêne au niveau du dos mais elle est sous contrôle actuellement. Il faudra faire le bilan après le Dauphiné, voir comment je réagis à l’enchaînement des efforts. De là, on pourra construire vers d’autres objectifs. ”

Il ne faudra pas attendre de miracles de sa part la semaine prochaine. “Je pars sans objectif de résultat, affirme-t-il. Je vais juste rouler la course. Le contre-la-montre sera une sorte de journée de repos. Il n’a d’ailleurs jamais été question d’utiliser le Dauphiné pour préparer le Tour de France car il n’était pas dans mon programme. ”

Couché 22 heures par jour avant l’aquajogging

Participer à cette course était déjà un objectif en soi vu d’où vient Campenaerts. “C’était le scénario le plus optimiste même si je considère que ma rééducation n’a pas été assez vite. Cette blessure a été un gros défi mais revenir de si loin est une récompense. J’étais redescendu à un tel niveau que je me voyais évoluer chaque jour. Je tente désormais de revenir au niveau que j’avais avant. ”

guillement "Je passais ma journée à scroller sur les réseaux sociaux. À la fin de la journée, j'étais dégoûté, je n'avais rien fait de constructif."

Pour y parvenir, il a d’abord dû être patient. “J’étais couché 22 heures par jour et j’en étais arrivé à un point où je ressentais un certain dégoût de moi-même. Je passais ma journée à scroller sur les réseaux sociaux et en fin de journée je n’avais rien fait de constructif. J’ai supprimé toutes ces applications de mon téléphone que je n’utilisais plus que pour contacter mes proches. Pas pour regarder une vidéo d’influenceur. J’ai aussi pris le temps de lire davantage. “

Il n’a pu remonter sur son vélo qu’il y a un gros mois. D’abord en Belgique avant de passer quelques semaines en Espagne dans la Sierra Nevada. Avant, il a passé de longues heures chez le kiné. “J’ai pu recommencer par une promenade à pied, j’ai aussi fait de l’aquajogging. ”

Des étapes qui ne l’ont pas tant dérangé que son retour sur le vélo. “Ça a été le pire moment. Je peux accepter d’être une personne moyenne quand je suis dans la piscine et que je vois les autres nager. C’est plus compliqué à accepter sur le vélo où je suis supposé être meilleur qu’un cyclo du dimanche. Durant ma rééducation, mon père de 60 ans roulait mieux que moi. Je ne suis d’ailleurs pas allé rouler avec lui avant d’être mieux dans mon corps. J’ai aussi eu un coup au moral quand j’ai refait 30 minutes de rouleaux pour la première fois. J’avais envie de faire plus et d’aller plus fort mais les kinés ne voulaient pas. À raison, car j’ai directement ressenti les conséquences de ce petit effort. J’ai pris un gros coup ce jour-là car je me suis rendu compte que je ne pouvais pas me permettre de mettre en place un programme d’entraînement. Cela a nécessité plus de temps. ”

À la Vuelta en fin d’été ?

Campenaerts préfère désormais sourire de ces épreuves et blaguer du fait qu’il doit nettoyer lui-même l’appartement dans lequel il séjourne durant son stage en altitude. Il devra à nouveau s’habituer à sa vie de nomade car il sera peu chez lui d’ici à la fin de l’été.

“Après le Dauphiné, je repars en stage en altitude avant de disputer les championnats de Belgique. Je ferai l’impasse sur le chrono car cela couperait mon stage. Durant le Tour de France, je roulerai en Roumanie le Sibiu Cycling tour et enchaînerai avec le Tour de Wallonie. C’est là que je veux me tester et voir ce dont je suis capable pour la fin de la saison. Viendra ensuite le Benelux Tour ou la Vuelta fin août. “

Avec comme premier objectif de retrouver son vrai niveau sur le vélo. “Les ambitions viendront ensuite naturellement. Je n’ai pas pu profiter des classiques pour lesquelles je me préparais mais si je parviens à gagner une chouette course d’un jour ou une étape d’un tour, ma saison sera réussie. ”