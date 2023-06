Avec quelle ambition abordez-vous cette course ?

“Je sors d’une longue période sans compétition. Je n’ai pu remonter sur le vélo qu’il y a un gros mois et je m’attaque à l’une des courses les plus dures de l’année. Les autres coureurs alignés sont en pleine préparation pour le Tour de France et sortent de longs stages en altitude.”

guillement Le Tour ? Je pense qu'il arrive trop tôt pour moi.

N’est-ce pas aussi votre objectif de vous préparer pour le Tour ?

“Pour être franc, je pense que le Tour arrive trop tôt pour moi. J’ai eu une préparation modifiée. Je ne peux pas me permettre de penser à plus loin que le Dauphiné dans la situation actuelle. On verra dans les semaines à venir.”

Wilfried Peeters, votre directeur sportif, a annoncé que le but au Dauphiné était une victoire d’étape avec Julian Alaphilippe ou vous…

“On verra bien qui, mais oui, on va tenter un truc en équipe. Je ne me mets pas de pression, car je sais que ça ne sera pas simple. Je verrai aussi comment va mon genou.”

Justement, pouvez-vous nous expliquer ce qui vous a forcé à passer plus de deux mois sans compétition ?

“Au Strade Bianche, j’ai heurté mon guidon avec le genou, ce qui a engendré une fracture. Sur le moment, je n’ai pas eu de grosses douleurs, mais le lendemain j’avais très mal au genou et il était gonflé. J’ai d’abord levé un peu le pied en pensant que c’était juste une surcharge. J’ai finalement passé une radio et deux semaines après les Strade, j’ai subi une opération.”

Vous n’avez pas pu toucher à un vélo durant un long moment…

“Quatre semaines complètes. J’ai dû recommencer à zéro, remuscler mes jambes. J’ai passé dix jours en béquilles au début puis je pouvais marcher tranquillement, mais je ne pouvais pas faire de vélo.”

Aviez-vous déjà connu ce genre de blessure chez les jeunes ?

“Oui, j’ai déjà dû mettre fin à ma saison par le passé. Je savais ce que ça faisait, mais on est chez les pros et c’est encore différent. Une blessure, ça bouscule ton univers.”

Était-ce aussi plus difficile à gérer car vous êtes en fin de contrat ?

“Oui, cela pèse aussi. Il y a toujours des incertitudes et, quand tu te blesses dans une période importante, cela ajoute un stress. J’espère que j’ai assez prouvé par le passé pour pouvoir rester dans l’équipe, mais on ne sait jamais. J’ai eu des doutes, mais je pense qu’on trouvera une issue favorable.”

Après votre bon début de saison, notamment au Tour d’Oman, deviez-vous faire partie de la garde rapprochée de Remco Evenepoel sur le Giro ?

“Non, cela n’a jamais été au programme. Mon début de saison était trop lourd pour enchaîner avec un Giro.”

C’est pourtant un rôle qui vous conviendrait bien…

“Je pense avoir trouvé mon rôle dans l’équipe. Je peux parfois jouer ma carte, mais sans être un leader au début de la course. Et pour le reste, j’aime être un des lieutenants du leader. Que ce soit Julian ou Remco. J’ai un sentiment de satisfaction à faire ça. Et je n’ai pas de souci à affirmer qu’ils sont meilleurs que moi. Je sais pourquoi je travaille pour eux et je le fais à fond.”

Accepteriez-vous de rester un numéro 2 sur le long terme ?

“Peu importe que je sois le 2, le 3 ou le 4. J’aime être un équipier, rouler sans trop de pression et pouvoir parfois jouer ma carte sur de plus petites courses.”