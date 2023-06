À part Pogacar, tous les favoris du Tour de France viennent se tester au Dauphiné

À un mois du début du Tour de France, tous, sauf Tadej Pogacar qui se prépare dans l’ombre, sont là avec le même objectif : tester les jambes et prendre le pouls de la concurrence.

Gaudu et Vingegaard seront là, comme sur Paris-Nice. Pogacar est, lui, absent. ©NVE

Vingegaard veut marquer le coup

Tous les yeux seront bien sûr posés sur Jonas Vingegaard, vainqueur sortant de la Grande boucle et archi-favori du Dauphiné. Le Danois n’a fait que trois sorties publiques cette saison. Dans le dur face à Tadej Pogacar (qui marchait sur l’eau) lors de Paris-Nice (troisième du général), le dernier maillot jaune a bien réagi au Tour du Pays basque avec une victoire au général et dans trois étapes.

Pour le reste, il travaille depuis un long moment en Sierra Nevada avec ses équipiers, dont Wout van Aert. Il voudra s’imposer au Dauphiné pour se mettre en confiance. “Mon objectif est de remporter de nombreuses autres victoires. Au Tour, mais aussi dans les autres courses à venir”, a-t-il annoncé lors de sa prolongation de contrat historique jusqu’en 2027.

Autre acteur annoncé du Tour de France, David Gaudu veut aller chercher le podium à Paris. “Je fais partie des outsiders qui peuvent aller chercher les places derrière Pogacar et Vingegaard. C’est peut-être l’année où jamais de monter sur le podium.”

L’édition lui convient bien vu le peu de kilomètres de chrono. Le Dauphiné est en cela la préparation idéale. S’il est meilleur que ses probables concurrents pour les places d’honneur dans les deux dernières étapes du Dauphiné, il partira avec un boost de confiance. Son excellent Paris-Nice laisse suggérer qu’il est encore plus fort qu’en 2022.

Bernal a-t-il assez récupéré de son grave accident pour être avec les meilleurs ©AFP or licensors

Et si Bernal surprenait tout le monde ?

Le grand point d’interrogation se nomme Egan Bernal. Aligné dans un système à plusieurs leaders par Ineos avec Daniel Felipe Martinez et Carlos Rodriguez, le Colombien devra rapidement prouver qu’il est le meilleur des trois pour que les deux autres se mettent à la planche pour lui. Cela passe par un bon Dauphiné. Sa huitième place au Tour de Romandie laisse présager un retour en force après un grave accident de la route en janvier 2022. Reste à savoir s’il aura récupéré toutes ses sensations après une vilaine chute au Tour de Hongrie il y a moins d’un mois.

À lire aussi

La récente victoire de Richard Carapaz sur la Mercan’Tour classic fait de lui un possible candidat au maillot jaune sur le Dauphiné. “Cette victoire m’a donné un boost”, affirme le champion d’Équateur. Elle lui a aussi confirmé que ses nouveaux équipiers chez EF étaient prêts à travailler pour lui.

Après avoir brillé sur le Giro ces dernières années, Jai Hindley (vainqueur en 2022, deuxième en 2020) va enfin se frotter au Tour de France. Sa préparation n’impressionne pas avec beaucoup de places hors top 10 sur des compétitions de moyenne portée. Attention tout de même qu’en 2022, il n’avait pas fait de gros résultats avant sa victoire au Giro. Se réveillera-t-il dès le Dauphiné pour se lancer ?

Vu le profil cassant de fin de compétition, ce Dauphiné pourrait faire la part belle à des purs grimpeurs comme Enric Mas, Adam Yates et Mikel Landa. Matteo Jorgenson a tenu la dragée haute à Yates en Romandie et aimerait obtenir un beau classement dimanche prochain.

Alaphilippe veut se préparer à la première semaine du Tour de France. ©BELGA/AFP/Archives

Alaphilippe en chasseur d’étapes

Et Julian Alaphilippe dans tout cela ? Le directeur sportif de Soudal – Quick-Step, Wilfried Peeters, a annoncé que la formation belge viendra pour une victoire d’étape. Alaphilippe n’a plus gagné une course World Tour depuis sa victoire d’étape sur le Tour du Pays basque. C’était il y a plus d’un an. Une éternité pour l’ancien double champion du monde qui a enchaîné les galères en 2022.

À lire aussi

Le début de Tour de France est taillé pour ses qualités de puncheur. Il rêve d’endosser une nouvelle fois le maillot jaune et de le garder le plus longtemps. Avec pas mal d’étapes accidentées sur le Dauphiné, Julian Alaphilippe aura des occasions de briller.