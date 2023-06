Après sa démonstration dans la 5e étape, Vingegaard prévient déjà ses adversaires : “J’aimerais aller chercher une autre victoire d’étape”

Vainqueur de la cinquième étape du Dauphiné, le leader de la Jumbo-Visma avait les larmes qui lui bordaient les yeux pour une tout autre émotion que son succès. “Avec ce qui s’est passé à Annecy (NdlR : une attaque au couteau sur six personnes dont quatre enfants en bas âge), le cyclisme est totalement anecdotique, soufflait le dernier vainqueur du Tour de France. Je me sens concerné par ce qui est arrivé car l’assaillant s’en est pris à des enfants et j’ai moi-même une petite fille. Je passe aussi souvent du temps à Annecy. Mes pensées vont à toutes les familles touchées par ce drame. J’espère pouvoir me reconcentrer sur la course ce vendredi pour la première étape de montagne de cette épreuve (NdlR : ascension des Aravis au programme et montée finale vers le Crest-Voland au programme), mais ma tête est ailleurs en ce moment… C’est humain je pense.”

"J'espère pouvoir me reconcentrer sur la course vendredi...."

Sorti d’un groupe des favoris qui avait abordé la montée de la côte de Thésy (3,6km à 8,8 %) pied au plancher en compagnie de Richard Carapaz, Vingegaard a ensuite étouffé le champion d’Équateur sous l’effet de son tempo endiablé. “Nous avons entamé cette ascension au sprint et je crois que cela a dû monter à près de 600 watts de moyenne tant cela allait vite ! Mon plan initial était de m’installer dans une posture plutôt défensive mais lorsque j’ai vu Richard attaquer très fort, j’ai eu envie de le suivre. En constatant que l’écart se creusait sur les autres favoris, j’ai compris qu’il était intéressant pour moi de collaborer mais Carapaz a alors craqué car il est allé au-delà de ses limites. Je suis donc parti seul.”

En franchissant la ligne 31 secondes avant Alaphilippe et en reléguant le maillot jaune Bjerg à plus de deux minutes, le Danois a fait coup double et s’est emparé de la tête du classement général (1:10 d’avance sur son dauphin O’Connor). “Je vais pouvoir me permettre de voir venir dans les prochains jours même si j’aimerais aller chercher une autre victoire d’étape.”

Pour que cette fois, les larmes ne lui montent dans les yeux que pour le bonheur d’un succès…