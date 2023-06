Privée de deux de ses plus beaux joyaux depuis de trop longues semaines, la Belgique du cyclisme se réjouit de voir Remco Evenepoel et Wout van Aert dès dimanche sur le Tour de Suisse.

L’épreuve helvète, qui se déroule du dimanche 11 juin au dimanche 18 juin, marquera en effet le retour à la compétition du champion du monde après son retrait forcé du Giro en raison d’une infection à la Covid-19 ainsi que celui du dernier maillot vert du Tour de France qui avait 'coupé' dans la foulée de Paris-Roubaix afin de construire au mieux la seconde partie de sa saison articulée autour de la Grande Boucle et des Championnats du Monde de Glasgow disputé en août.

Voici donc un petit tour d’horizon de ce qui attend nos compatriotes de l’autre côté des Alpes pour la semaine à venir.

Etape 1 du Tour de Suisse – Dimanche 11 juin – Contre-la-montre individuel de 12,7km autour de Einsiedeln

Tracé autour du bord du Lac de Silh, ce chrono au format court propose quelques kilomètres de trop que pour pouvoir être techniquement considéré comme un prologue. Sur un parcours relativement plane, les spécialistes de l’effort en solitaire devraient trouver un terrain idéal afin d’exprimer leurs qualités de rouleur. La lutte pour la victoire d’étape et le premier maillot jaune promet de se jouer à la seconde.

Etape 2 du Tour de Suisse – Lundi 12 juin – Beromünster – Nottwil (173,7 km)

Si cette première étape en ligne semble se profiler comme une belle opportunité pour les sprinters, ceux-ci devront tout de même avaler un dénivelé total de 1890 mètres et trois côtes de troisième catégorie officiellement répertoriée sur le parcours dont la dernière pointe à un peu plus de vingt kilomètres de l’arrivée. Mais comme le relief n’est jamais réellement plane en Suisse, les équipes des hommes rapides devraient vouloir contrôler la course.

Etape 3 du Tour de Suisse – Mardi 13 juin – Tafers – Villars-sur-Ollon (143,8 km)

Les prétendants au classement général devraient être à pied d’œuvre dès cette troisième étape. Si le dénivelé total n’est pas particulièrement impressionnant (2677 mètres), c’est parce que la première moitié du parcours est assez plane. Dans la seconde, on référence par contre le Col des Mosses ainsi que la difficile montée finale vers Villars-sur-Ollon. Avec ses 9,6 kilomètres à 8,1 % de déclivité moyenne, elle présente le profil idéal pour une première explication entre favoris.

Etape 4 du Tour de Suisse – Mercredi 14 juin – Monthey – Loèche-les-Bains (152,5 km)

Comme la veille, la première partie de l’étape est assez plane mais les choses se corsent ensuite considérablement puisque deux ascensions de première catégorie (montée de Crans-Montana soit 13,7km à 5,6 % et Leukerbad avec 19km à 4,6 %) et une de 3e catégorie sont au menu. A noter que la ligne d’arrivée ne sera pas tracée au sommet de la dernière difficulté du jour officiellement répertoriée (Leukerbad) mais bien après une petite descente à laquelle succède une plus courte montée finale.

Etape 5 du Tour de Suisse – Jeudi 15 juin – Fiesch – La Punt (211 km)

Avec ses 4710 mètres de dénivelé total, cette cinquième journée de course à toutes les allures d’étape reine de ce Tour de Suisse. Une vingtaine de kilomètres après le départ, le peloton s’attaquera déjà au Furkapass et ses 17,2km à 6,2 % de moyenne auquel succédera l’Oberalppass (10,4km à 5,7km). Les favoris pour le général devraient toutefois attendre l’Albulapass, premier col Hors Catégorie de l’épreuve, pour se découvrir. Après ses 18 kilomètres à 6,5 %, le peloton dévalera une descente rapide et technique au bas de laquelle sera installée la ligne d’arrivée.

Etape 6 du Tour de Suisse – Vendredi 16 juin – La Punt – Oberwil-Lieli (215,3 km)

Drôle d’échauffement en vue pour le peloton qui devra s’attaquer à la difficile montée de l’Albulapass tout juste le départ donné. Sur cette étape la plus longue du Tour de Suisse 2023, la victoire du jour promet de se jouer sur le profil très vallonné des cinquante derniers kilomètres. Un terrain sur lequel le maillot jaune devra rester concentré dans le marquage de ses rivaux au classement général.

Etape 7 du Tour de Suisse – Samedi 17 juin – Tübach – Weinfelden (183,5 km)

Cette avant-dernière étape débute plutôt sagement avec un début de parcours tracé autour du Lac de Constance. Les plus solides sprinters devront ensuite serrer les dents pour passer les 4 difficultés répertoriées et espérer jouer la victoire dans les rues de Weinfelden où la victoire pourrait bien se jouer sur la pointe de vitesse.

Etape 8 du Tour de Suisse – Dimanche 18 juin – Contre-la-montre individuel de 25,7km entre Saint-Gall et Abtwil

Deux fois plus long que le chrono d’ouverture de ce Tour de Suisse, ce second contre-la-montre individuel propose aussi un profil bien plus escarpé avec 400 mètres de dénivelé positif. La lutte pour la victoire finale au classement général pourrait donc se jouer jusque dans les derniers kilomètres d’un Tour de Suisse sur lesquels la hiérarchie pourrait bien se retrouver chamboulée…