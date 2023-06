Critérium du Dauphiné: Ciccone remporte la dernière étape, Vingegaard assure la victoire finale

Giulio Ciccone a remporté la 8e et dernière étape du Critérium du Dauphiné, ce dimanche. L'Italien de la Trek-Segafredo était plus fort que Julian Alaphilippe et Tiesj Benoot dans l'échappée matinale. Il a ensuite résisté au retour de Jonas Vingegaard dans les derniers hectomètres. Adam Yates prend la troisième place de l'étape.