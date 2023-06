Tour de Suisse: Evenepoel "pas encore au niveau espéré", van Aert a "encore quelques pourcents à aller chercher"

Dans un premier temps, ce chrono a donné lieu à une déception. En regardant le verre à moitié plein, Evenepoel et van Aert se satisferont d’avoir déjà grappillé des secondes sur tous leurs concurrents à la victoire finale. José Ayuso est à déjà plus de 15 secondes du Champion du monde. Une belle marge sachant qu’un second chrono conclura ce Tour de Suisse.

guillement "Je ne suis pas encore au niveau espéré."

La santé d’Evenepoel a longtemps posé question à la suite de sa contraction du Covid après une semaine de Giro. Et malgré de belles sorties dans les Ardennes, il ne savait pas où il en était. “Je ne peux pas être déçu, dit-il à VTM. Je ne savais pas dans quel état j’allais arriver. J’ai eu plus de mal en deuxième partie de chrono et je n’ai pas pu passer le petit mur de fin comme à mon habitude. Je ne suis pas encore au niveau que j’espérais mais c’est un bon début.”

Il expliquait aussi sa deuxième place par le parcours. “Il était très sinueux et plus dangereux qu’imaginé à la reconnaissance (NdlR : qui se déroule à plus faible vitesse). Il y avait peu de lignes droites et beaucoup de longs virages qui m’empêchaient de pousser à fond et prendre mon tempo.”

Van Aert doit, lui, encore s’habituer à sa nouvelle position sur son vélo de contre-la-montre et reprendre du rythme de compétition. “J’ai de bonnes jambes mais j’ai encore quelques pourcents à aller chercher pour être au top, dit-il à Proximus Pickx. Puis, j’ai démarré trop fort ce qui m’a empêché d’accélérer sur les deux derniers kilomètres.”

À lire aussi

L’étape de ce lundi semble taillée pour ses qualités. Les trois côtes classées feront la lessive et pourraient le mettre dans les meilleures conditions pour finir le travail. “Mes chances de gagner dépendent des purs sprinteurs. On verra s’ils survivent aux montées.”