Une nouvelle position de chrono, de gros entraînements et des nuits à 3 000 mètres d’altitude : comment van Aert s’est préparé au Tour de Suisse

Près d’un mois en altitude

Van Aert a effectué un premier stage en altitude en Sierra Nevada. ©D. R.

”Après un break bien mérité dans la foulée des classiques et des vacances passées en partie sur… son vélo (NdlR : un voyage en bikepacking avec des amis entre Herentals et la Champagne), Wout a mis le cap sur la Sierra Nevada pour un stage collectif en altitude de trois semaines. Nous y avons principalement travaillé le volume avec des sorties longues dont une séance de 244 kilomètres et un peu plus de 5 300 m de dénivelé positif (!). Ce bloc était important pour solidifier un peu plus la base de sa condition. Wout est ensuite rentré trois jours chez lui en Belgique avant de remettre le cap vers les sommets suisses cette fois où il était accompagné de sa famille, de son équipier Wilco Kelderman, d’un soigneur et d’un mécanicien. Durant un peu plus d’une semaine, il a dormi à 3 000 m d’altitude, comme il l’avait déjà fait en 2021 avant le Mondial de Louvain. Wout avait jugé cette préparation efficace et souhaitait la répéter. Quand on dort à une telle altitude, on redescend dans la plaine afin d’y réaliser des entraînements moins exigeants que ceux réalisés dans le massif espagnol car le corps est davantage fatigué. Les conditions climatiques n’ont pas toujours été optimales, avec des chutes de neige sur les sommets, mais cela n’a pas contrarié le programme que nous avions mis sur pied. Wout a simplement dû plus souvent enfiler une veste que se tartiner de crème solaire avant de prendre la route…” (Rires)

Le contre-la-montre comme axe de travail spécifique

Van Aert inaugurera sa nouvelle position de chrono en course ce dimanche. ©D. R.

”Deux jours après Paris-Roubaix, nous sommes allés réaliser des tests aérodynamiques sur la piste d’Alkmaar afin d’adapter la position de Wout sur son vélo de chrono à la nouvelle réglementation UCI pour cette discipline. Sans entrer dans des détails trop techniques, les coureurs de plus de 1,90 m (NdlR : la taille précise de van Aert) sont désormais à placer leurs bras de façon plus efficace. Depuis qu’il a repris l’entraînement, Wout enfourche également son vélo de contre-la-montre de deux à trois fois par semaine car il nourrit de réels objectifs dans l’exercice pour la seconde partie de saison. Sa participation au National de la spécialité est-elle acquise ? Non, pas encore totalement à 100 %, elle doit être validée par certains enseignements du Tour de Suisse, mais elle est très probable (NdlR : l’arrivée du second enfant qu’attendent Wout et sa femme Sarah pourrait avoir un impact sur ce programme). Notre coureur veut également briller sur les prochains Championnats du Monde lors desquels le chrono (11/08) constituera autant un objectif que la course en ligne (6/08). C’est d’ailleurs le rendez-vous arc-en-ciel et sa programmation particulière qui l’incite à ne pas aborder le Tour de France avec le même état d’esprit que l’année dernière. Le maillot vert ne constituera pas un objectif et Wout se concentrera sur les victoires d’étapes et le soutien à Jonas (Vingegaard).”

Ambitions suisses : un duel de prestige avec Remco et la volonté de sprinter

Evenepoel et van Aert se retrouveront sur les deux chronos au programme du Tour de Suisse. ©photo news

”Wout ne nourrira pas d’ambitions pour le classement général sur ce Tour de Suisse, nous devons gérer son état de forme et sa fraîcheur au mieux jusqu’aux Mondiaux. Et deux mois, c’est long… Il espère en revanche évidemment briller dans les deux chronos (1re étape de 12,7 km et dernière de 25,7 km) lors desquels il devra battre un certain Remco Evenepoel pour s’imposer. Un duel face à Remco dans le chrono, c’est forcément prestigieux, mais cela l’est encore davantage dans les grands rendez-vous… (rires) Au-delà de ces deux étapes, Wout participera également aux sprints lorsqu’il en aura l’opportunité. C’est important de reprendre certains automatismes dans la perspective du Tour de France.”