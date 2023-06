Tour de Suisse : Biniam Girmay remporte la deuxième étape, Remco Evenepoel grappille une seconde

Après un contre-la-montre individuel, le peloton avait rendez-vous avec la seule étape prévue pour les sprinteurs entre Beromünster et Nottwil pour une longueur de 173.7km. Devant un scénario attendu, seuls deux hommes sont partis en échappée : le Suisse Michael Schär (AG2R Citröen) et le Canadien Nickolas Zukowsky (Q36.5 Pro Cycling Team).

Cette configuration a permis à Remco Evenepoel (Soudal – Quick Step) de grappiller une petite seconde au leader, Stefan Küng (Groupama – FDJ), et donc de revenir à cinq secondes de la tête.

À 31 kilomètres de l’arrivée, une grosse chute a entraîné beaucoup de coureurs au sol mais aucun n’a semblé gravement touché. La principale conséquence était le temps perdu par de nombreux coureurs dont Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck), cité parmi les candidats à la victoire d’étape.

Dans la dernière petite difficulté du jour, la formation Jumbo-Visma a augmenté le tempo pour faire mal aux concurrents de Van Aert moins à l’aise lorsque la route s’élève. À 22 kilomètres de l’arrivée, le peloton s’est retrouvé à nouveau groupé même si Alex Aranburu (Movistar) a tout de même tenté sa chance mais cela n’a rien donné. Comme attendu, tout s’est donc joué au sprint.

Dans cet exercice, van Aert a été le premier à lancer d’assez loin mais il s’est fait déborder par Biniam Girmay (Intermarché – Circus – Wanty) qui s’est imposé plutôt facilement devant Arnaud Démare (Groupama – FDJ) et notre compatriote. Küng reste leader même s’il voit Evenepoel et van Aert profiter des bonifications pour revenir à cinq et six secondes au classement général.

Ce mardi, ce classement sera bouleversé avec une étape de montagne qui se terminera au sommet à Villars-sur-Ollon.

>>> Le Tour de Suisse est à suivre tous les jours en direct sur Pickx + Sports

