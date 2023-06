Débarrassé de ses pépins, Ayuso est ambitieux : “Le temps dira si je suis au niveau de Pogacar, Vingegaard ou Evenepoel”

Le troisième de la dernière Vuelta, podium qu’il a conquis à quelques jours de son vingtième anniversaire, a depuis cet exploit connu des pépins physiques qui ont retardé sa progression. “Une douleur à la jambe droite est apparue en début d’année et on a mis beaucoup de temps avant de comprendre son origine et de la soigner”, expliquait-il récemment au quotidien El Mundo.

Ayuso avait dû attendre le Tour de Romandie, fin avril, pour disputer sa première course de la saison. Et y remporter le contre-la-montre de Châtel-Saint-Denis malgré son manque d’entraînement. Une nouvelle preuve de tout son talent : “Je ne m’attendais pas à ce résultat, c’était une surprise. Je suis allé en Romandie pour me tester, pour voir si l’inconfort à la jambe droite avait bien disparu. Je manquais d’entraînement et j’en ai souffert dans les étapes en ligne”, explique-t-il. Incapable de rivaliser avec les meilleurs dans l’étape reine de Thyon 2000 (26e à l’arrivée), Ayuso avait abandonné son maillot de leader conquis la veille dans le chrono.

Qu’à cela ne tienne, quitter la Romandie avec une première victoire World Tour dans la musette était un véritable exploit au vu des conditions. “Les meilleurs médecins d’Espagne ont longtemps cherché l’origine de ma blessure. On a d’abord pensé à un problème au talon d’Achille. Finalement, c’est le nerf sural qui m’empêchait de m’entraîner correctement mais j’ai perdu plusieurs semaines avant de bénéficier du traitement adéquat. C’était mentalement très dur car je ne savais jamais quand la douleur apparaîtrait.”

"J'en ai pleuré à la maison"

La pépite du Team UAE Emirates a donc connu un printemps difficile, à s’entendre dire par les spécialistes que sa jambe n’avait aucun problème : “J’en ai pleuré à la maison parce que je voulais juste m’entraîner sans douleur mais c’était impossible.” Avant de reprendre un entraînement presque normal début avril, trois petites semaines seulement avant le Tour de Romandie. En mai, il a pu effectuer un stage en altitude pour parfaire sa forme : “J’ai pu y suivre un programme tout à fait normal, sans le moindre pépin. J’y ai noté des progrès sur le plan… mental. Quand je passe une moins bonne journée, je repense aux moments difficiles et ça me rend plus fort.”

Ce mardi, Ayuso a pris la troisième place dans la seule arrivée au sommet du Tour de Suisse. Bien mieux que sa 26e place à Thyon 2000 il y a six semaines. Quelque peu surpris par l’attaque de Remco Evenepoel alors qu’il était mal placé dans le peloton, l’Espagnol est monté à son rythme pour dépasser plusieurs coureurs en fin d’étape et faire le forcing pour rentrer sur Skjelmose et Gall dans le dernier kilomètre. Il a finalement échoué à 12 petites secondes du Danois mais en a repris 13 (dont 4 de bonifications) à Evenepoel, qui a terminé l’étape plus difficilement que lui.

À ce propos, se sent-il capable d’intégrer la caste des ténors que sont Pogacar, Vingegaard, Roglic ou Evenepoel ? Il répondait ceci, la semaine dernière : “Il était clair que j’étais un cran en dessous la saison dernière. Avant ma blessure, j’avais remarqué que j’étais en train de faire un grand pas en avant mais ensuite tout a déraillé. Maintenant, cela semble aller mieux. On saura avec le temps où j’en suis.”

Pour lui, le vrai test sera la Vuelta, son principal objectif de la saison. Il y affrontera notamment Roglic et peut-être Evenepoel, avec la ferme intention de faire mieux que sa 3e place en 2022.

Souvent comparé à Pogacar, qui avait décroché le podium de la Vuelta à 20 ans et remporté son premier grand tour l’année suivante, Ayuso est toujours en avance sur les temps de passages du Slovène, qui avait un an de plus quand il a terminé troisième de la Vuelta 2019. Imaginez que l’Espagnol remporte lui aussi son premier grand tour l’année suivante, les patrons du Team UAE Emirates auront alors des problèmes de luxe au moment d’établir le programme de leurs leaders pour la saison 2024…