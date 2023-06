Tour de Suisse : graves chutes pour Gino Mader et Magnus Sheffield dans l’ultime descente de la 5e étape

Malheureusement, les choses ont mal tourné pour au moins deux grands talents du cyclisme mondial. Magnus Sheffield (Ineos Grenadiers), vainqueur de la Flèche brabançonne et du Tour du Danemark la saison dernière, a été transporté à l'hôpital. Des nouvelles rassurantes nous parvenaient assez rapidement sur son état de santé.

Cela semble plus inquiétant pour le Suisse Gino Mäder, qui est lui aussi tombé dans cette descente. Plusieurs coureurs s’en inquiétaient après la ligne d’arrivée franchie, avec des mots qui laissent craindre pour la santé du grimpeur de la Bahrain-Victorious. Son équipe a précisé au média suisse Blick qu'il a été longtemps soigné sur les lieux de l'accident, pendant plusieurs minutes, avant d'être héliporté vers l'hôpital le plus proche.

Evenepoel: "Une arrivée au sommet aurait été mieux"

Interrogé par plusieurs médias après son arrivée, Remco Evenepoel a pesté sur cette arrivée dangereuse: "Personne n'est content de voir une ligne d'arrivée tracée après une descente si dangereuse. J'ai appris que Sheffield est tombé, cela aurait été bien mieux que l'arrivée soit au sommet..."

De son côté, Mattias Skjelmose a assisté à la chute de Sheffield: "Avec Bardet et lui, on a débuté la descente à plein régime pour revenir sur le groupe de Gall et Bilbao. Dans l'un des premiers virages de la descente, Magnus est arrivé trop vite et il semble être tombé dans le ravin. J'espère avoir rapidement des nouvelles rassurantes."