Décès de Gino Mäder : les organisateurs du Tour de Suisse vont être pointés du doigt mais ne sont pas les seuls à devoir tirer des leçons

Si les nouvelles se voulaient rapidement rassurantes pour Magnus Sheffield, l’inquiétude n’a jamais pu retomber pour Gino Mäder, tombé dans le même virage que l’Américain quelques minutes après lui. On a finalement appris en soirée que le grimpeur suisse avait été retrouvé inerte, dans un ruisseau situé une vingtaine de mètres en contrebas de la route, avant d’être réanimé et transporté par voie aérienne à l’hôpital le plus proche.

Remco Evenepoel n’avait pas attendu ces nouvelles, ni la triste annonce du décès du coureur intervenue ce vendredi midi, pour monter au créneau. “C’est incroyable d’avoir à effectuer ce genre de descente dans un final de course. On dirait qu’on attend qu’il arrive quelque chose de grave pour réfléchir. Placer l’arrivée au sommet du col aurait bien plus opportun… mais il fallait que la course soit plus spectaculaire.”

Le porteur du maillot de champion du monde a la voix qui porte mais son coup de gueule n’aura pas plus d’impact que la dramatique issue de cet accident. Une enquête va désormais suivre son cours (la police était déjà sur les lieux de la chute ce jeudi) et les organisateurs du Tour de Suisse risquent d’être pointés du doigt assez rapidement.

Et ils peuvent l’être. Si les descentes de cols sont incontournables dans les étapes de montagne, y envoyer des coureurs prendre tous les risques à quelques encablures de la ligne d’arrivée est criminel. Bien sûr, d’autres accidents mortels se sont déroulés sur des routes bien moins dangereuses. Et des descentes plus vertigineuses que celle qui a été fatale à Gino Mäder sont franchies sans encombre toutes les semaines. Mais ce n’est pas une excuse pour mettre le curseur du risque au plus haut.

Ce n’était pas le premier final kamikaze de la saison

Gageons que le Tour de Suisse ne proposera plus de final en descente avant un bon bout de temps. Il y a même fort à parier que la descente de l’Albulapass ne verra plus passer de course cycliste pendant quelques années. Mais espérons aussi que d’autres organisateurs de course tireront des leçons de l’accident dramatique de ce jeudi. Car on a trop souvent vu des parcours dangereux cette saison, y compris au niveau World Tour. Les coureurs ont parfois poussé des coups de gueule à l’arrivée – comme Remco Evenepoel ce jeudi – mais sans une grave chute, les choses changent rarement.

Cela avait notamment été le cas après l’arrivée de la 2e étape du Tour du Pays basque. Une course dont les 5 derniers kilomètres étaient en descente, avec d’autant plus de risques pris par les coureurs qu’ils étaient encore environ 80 dans le peloton à l’approche du sprint final… dans une dernière ligne droite coupée par un rond-point à 100 mètres de l’arrivée à peine. Un non-sens total qui avait accouché d’une victoire d’Ide Schelling et surtout de nombreuses chutes (sans gravité) et d’autant de critiques.

Dans un tout autre registre, la traditionnelle arrivée de Knokke-Heist sur le Tour de Belgique est également ridicule. Jakobsen, vainqueur ce jeudi de la 2e étape, n’a pas pu y lever les bras puisqu’un virage à angle droit est situé… vingt mètres après la ligne d’arrivée. Jasper De Buyst, troisième de l’étape, a notamment bloqué ses roues au freinage pour éviter la chute. Espérons que les organisateurs comprendront que l’endroit n’est pas idéal pour tracer une ligne d’arrivée avant qu’un coureur aille frapper les barrières à plus de 70km/h.

Si de nombreux progrès ont été faits dans l’encadrement des coureurs ces dernières années, à commencer par le port du casque qui n’est obligatoire que depuis le début du Siècle, il y a encore du chemin à faire…