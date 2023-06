Issu d’une famille de cyclistes, il fut longtemps l’un des grands espoirs du cyclisme suisse. Concrétisant son talent avec une victoire d’étape au Giro 2021, puis une autre au Tour de Suisse la même année. Cette saison, il avait pris la 5e place finale de Paris-Nice mais s’était fait plus discret au Tour de Romandie. Pas dans sa meilleure forme sur ce Tour de Suisse, il avait toutefois animé la quatrième étape avec une attaque lointaine pour tenter de se replacer au classement général.

Plus qu’un excellent grimpeur et un coureur plein de panache, Gino Mäder était un homme très apprécié au sein du peloton. Et un cycliste engagé. Voici trois anecdotes qui permettent d’en savoir plus sur lui.

À lire aussi

Un joli don après la Vuelta 2021

Au départ du Tour d’Espagne 2021, Gino Mäder proposait ceci à ses followers sur Twitter : “Pour chaque coureur que je battrai lors de chaque étape, j’enverrai un euro à une association qui se bat pour l’environnement. Je vous laisse me faire des propositions d’associations pour que l’investissement soit optimal.”

Le timing était parfait : sur cette Vuelta, Gino Mäder avait réalisé le meilleur grand tour de sa carrière avec une 5e place finale. Reversant ainsi 3159€ pour tous les coureurs battus lors de chaque étape et ajoutant même dix euros par coureur battu au classement général. Un très beau don pour une belle cause.

Écœuré par Roglic à Paris-Nice : “J’ai vu un avion passer”

Quelques mois avant cette Vuelta, Mäder avait jeté les bases de son excellente saison 2021 sur Paris-Nice. Mais la course au soleil avait été frustrante pour le coureur : dans la 7e étape, il était sur le point de s’imposer au terme d’une échappée de plus de cent kilomètres… avant d’être repris par Primoz Roglic à 50 mètres de la ligne d’arrivée, au sommet du col de La Colmiane.

Le Suisse avait eu un geste d’écœurement en passant la ligne d’arrivée avant de se montrer sportif à l’interview : “J’ai vu un avion passer, j’ai eu peur d’attraper froid. Il est passé tellement vite… J’ai cru que j’allais pleurer en passant la ligne, c’était ma victoire.”

Déjà en jaune, Roglic avait été critiqué pour ne pas avoir laissé la victoire au baroudeur de la Bahrain-Victorious. Le Slovène allait finalement tout perdre le lendemain, dans la dernière étape, alors que Mäder allait s’offrir le plus beau succès de sa carrière exactement deux mois plus tard, sur la 6e étape du Giro… en résistant de peu au retour d’Egan Bernal dans le final, après une longue échappée. Une belle revanche.

Un sosie comme plus grand fan

Ces derniers mois, Gino Mäder a souvent croisé la route d’un jeune fan sur ses différentes courses. Un supporter de la première heure qui présente la particularité d’être le sosie du Suisse. Ce qui a souvent fait rire Mäder et ses équipiers, qui surnommaient ledit supporter “Gino’s brother”.