Le magnifique hommage de Romain Bardet à Gino Mäder : “Que nous reste-t-il, maintenant ?”

Ce vendredi matin, il était l’un des courageux coureurs désignés pour affronter les médias avant le départ de la sixième étape du Tour de Suisse, alors que le décès de Gino Mäder n’avait pas encore été annoncé. Très ému par la situation et dans l’attente de nouvelles rassurantes qui ne sont malheureusement jamais arrivées, le leader du Team DSM s’était contenté d’expliquer qu’il n’avait pas trop la tête à la course, avant de décrire la dangerosité du virage qui a causé la chute de Gino Mäder : “On s’y est tous laissé surprendre par la vitesse.”

Ce vendredi soir, après une étape finalement neutralisée et une pluie d’hommages au coureur suisse, Bardet a délivré un message poignant sur son compte Instagram. Le voici :

”Comment. Pourquoi. Que nous reste-t-il maintenant ? Nos yeux pour pleurer, nos pensées dévastées. Nous sommes tous Gino, dévalant chaque descente toujours plus vite, à la limite de l’équilibre. Flirtant avec nos limites courbe après courbe. Après tout, on a déjà fait ça 1000 fois. Sombre est le jour où le destin vient nous arracher l’un des nôtres, notre semblable, acrobate en Lycra, avec une injustice qui nous déchire et que rien ne pourra réparer. Conscient de l’inconscience seulement quand la brutalité nous rattrape et nous abime à jamais. Si seulement la sincérité de nos pensées pouvait réconforter ceux qui restent. Nous faisons ce sport pour les émotions mais jamais ô grand jamais pour voir notre famille endeuillée. À une étoile qui ne cessera jamais de briller.”

Romain Bardet avait déjà été très affecté par la grave chute de Julian Alaphilippe lors de Liège-Bastogne-Liège 2022, à qui il avait porté secours dans le ravin.