Tour de Suisse : Gino Mäder est décédé

Avant de conclure ce triste communiqué par ces mots : “Gino, merci pour la lumière, la joie et les rires que tu nous as apportés à tous, tu vas nous manquer en tant que coureur et en tant que personne. Aujourd’hui et tous les jours, nous roulerons pour toi, Gino.”

Le grimpeur suisse était âgé de 26 ans. Il avait remporté une étape du Giro et de ce même Tour de Suisse en 2021.

”On s’est tous laissé surprendre par la vitesse dans ce virage”

Quelques minutes avant la terrible annonce, les coureurs discutaient entre eux pour décider du sort de cette étape alors qu’ils attendaient tous des nouvelles de l’état de santé de Gino Mäder depuis la veille. Passés à l’interview d’avant course, Van Aert, Hermans, Coquard et Girmay confiaient ne pas avoir le cœur à disputer l’étape.

Visiblement très touché par les circonstances, Romain Bardet décrivait pour sa part le virage qui fut finalement fatal au coureur suisse : “C’était le premier virage après quelques kilomètres de prise de vitesse dans la descente. On approchait les 100km/h et c’était le premier véritable virage qui se refermait un peu, on ne voyait pas la sortie de ce virage. Honnêtement on s’est tous un peu laissés surprendre par la vitesse à cet endroit.”

La sixième étape sera plus que probablement neutralisée, voire annulée.

Remco Evenepoel et les autres coureurs du Tour de Suisse se sont réunis après l'annonce du décès de Gino Mäder. ©VKA