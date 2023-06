Suite à cette annonce faite dans un communiqué par son équipe Bahrain Victorious, les témoignages du peloton ont été nombreux sur les réseaux sociaux.

L’équipe du coureur suisse a tenu à remercier Gino pour “la lumière, la joie et les rires que tu nous as donné, tu vas nous manquer comme coureur et comme personne. Aujourd’hui et tous les jours, nous roulons pour toi, Gino.”

Geraint Thomas, vainqueur du Tour de France 2018 et récent deuxième du Giro a été l’un des premiers coureurs à réagir : “Je ne peux pas croire ce que je viens de lire. Un jour si triste. Pensées à tous ceux qui connaissaient et aimaient Gino”.

Le triple champion du monde et vainqueur de deux monuments Peter Sagan a brièvement tweeté : “Repose en paix Gino.”

Le coureur français Lilian Calmejane (Intermarché-Circus-Wanty), qui a été l’un des premiers à alerter sur la gravité de la chute de Mäder, s’est dit “sous le choc”. “Trop triste, la vie est putain d’injuste”, a-t-il ajouté.

Alejandro Valverde : “Je n’ai pas les mots. Terrible nouvelle. Mon soutien et mon amour à tous ses équipiers de Bahrain Victorious ainsi qu’à sa famille. Repose en paix.”

Le Français Julian Alaphilippe a également montré toute sa peine à l’annonce de la nouvelle : “Toutes mes condoléances à sa famille et ses proches. Tu étais un guerrier, un chic type Gino”.

Le Belge Thomas De Gendt : “Encore quelqu’un qui part trop tôt. Je me sens malade de lire cette horrible nouvelle. Mes condoléances à sa famille et son équipe.”

L’ancien maillot jaune Mike Teunissen : “Dévasté… Mes condoléances à la famille, aux amis de Gino et à toute l’équipe Bahrain. Repose en paix Gino.”

L’Union cycliste internationale a également publié un message sur Twitter pour faire part de sa peine : “L’UCI est dévastée d’apprendre le décès du cycliste professionnel Gino Mäder. Nos pensées vont à sa famille, ses amis et toutes les personnes connectées à lui qui était une star naissante dans les rangs du cyclisme professionnel.”

Les autres équipes WorldTour et ProTeam ont également toutes réagi. C’est notamment le cas des équipes belges Soudal-Quick Step, Alpecin-Deceuninck, Intermarché-Circus-Wanty et Lotto-Dstny.

Le Tour de France a également rendu hommage à Gino Mäder : "C'est avec une grande tristesse et une profonde émotion que nous apprenons le décès de Gino. Toutes nos condoléances à sa famille, ses coéquipiers et ses proches."