Remco Evenepoel, la victoire du coeur

A partir du moment où l'équipe du Suisse avait pris la décision de quitter la course, quel plus beau vainqueur que le Brabançon pour saluer la mémoire de Mäder ? Il ne fait aucun doute que Remco a longuement cogité sur le sujet durant une première partie d'étape neutralisée.

À lire aussi

Depuis ce vendredi soir, on savait que la 7e étape ne mettrait en jeu que la victoire puisque les écarts au classement général seraient figés dans les 25 derniers kilomètres et que les principaux favoris du Tour de Suisse s'étaient mis d'accord pour ne pas s'attaquer. "On se sent prêt à faire la course mais pas à prendre des risques pour éviter d'éventuelles cassures à l'approche du sprint", expliquait Remco Evenepoel au départ de l'étape.

Le plan initial de la formation Soudal-Quick Step était donc d'emmener le sprint pour Tim Merlier. Mais personne ne fut réellement surpris de voir le peloton accélérer après le passage des 25 derniers kilomètres. "J'ai voulu aider Merlier et Van Lerberghe à franchir la dernière difficulté avec le premier groupe mais ils m'ont rapidement crié de ne pas les attendre car cela grimpait trop vite pour eux. Vous savez, je ne suis pas le genre de gars à laisser filer la course même si les circonstances étaient très dures. Je pense que c'était le meilleur moyen de rendre hommage à Gino", expliquait Evenepoel après sa victoire.

Pendant qu'il réussissait un solo qui, sur le plan émotionnel, rappelle celui de la 4e étape du Tour de Pologne 2020 lorsqu'il avait franchi l'arrivée en brandissant le dossard de son équipier Fabio Jakobsen gravement accidenté trois jours plus tôt, la plupart des autres grands noms de ce Tour de Suisse finissaient en roue libre, l'esprit tourné vers le contre-la-montre décisif de ce dimanche. Ce qui, d'une certaine manière, enlève une partie du mérite de Remco sur le plan sportif, bien qu'il ait tout de même distancé des coureurs comme Wout van Aert et Tom Pidcock qui ont joué le jeu. Sur le plan humain, par contre, le double vainqueur de Liège-Bastogne-Liège s'est de nouveau affirmé comme un tout grand monsieur du sport mondial.