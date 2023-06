Décès de Gino Mäder sur le Tour de Suisse : un nouvel organisme indépendant pour la sécurité bientôt mis sur pied

Selon le journal néerlandais Algemeen Dagblad, le SAROC (abréviation de Safe Road Cycling) devrait ainsi voir le jour sous peu et être présenté en amont du Grand Départ du Tour de France à Bilbao (1er juillet).

Dans la foulée de chute de Fabio Jakobsen sur le Tour de Pologne 2020, plusieurs des plus grosses formations se seraient ainsi mises autour de la table avec la ferme volonté de changer les choses et de mettre fin au trop facile rejet de la responsabilité sur autrui. Après de nombreuses discussions en coulisses desquelles semblent avoir découlé le soutient de David Lappartient, le président de l’UCI, et de plusieurs des plus grands organisateurs de courses, le projet serait désormais ficelé et en passe d’être officiellement présenté à la fin du mois.

Toujours selon le journal néerlandais Algemeen Dagblad, le financement du SAROC serait assuré de concert par les équipes, les organisateurs et l’UCI. Un dossier à suivre, assurément.