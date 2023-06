Evenepoel battu par Ayuso dans le chrono du Tour de Suisse : “Je ne suis pas un robot”

Une nouvelle preuve de l’humanité d’un champion pour qui le succès est souvent la plus belle marque de soutien (titre européen de chrono dédié à Bjorg Lambrecht, étape du Tour de Pologne pour Jakobsen…)

Second d’un contre-la-montre final remporté dimanche par Ayuso (8 secondes de mieux), Evenepoel a définitivement démontré sur la journée de clôture de ce Tour de Suisse que Remco ne rimait pas avec robot. “Il n’est finalement pas anormal que des gars au sommet de leur forme me battent sur un chrono exigeant comme celui-là, commentait le coureur de chez Soudal Quick-Step. Cela démontre que je suis humain, et qu’il ne me suffit pas de m’aligner au départ d’une course et d’y attaquer pour gagner… Il ne faut pas oublier que j’ai vraiment été malade (NdlR : infection à la Covid-19) plusieurs jours dans la foulée de mon abandon du Giro. Mes premiers blocs d’entraînements en Ardenne ne se sont pas tout à fait déroulés comme prévu et il m’a fallu l’accepter. Normalement, dans une condition comparable à celle sur laquelle je m’appuyais sur le Tour d’Italie, je dois être capable de monter la côte qui jalonnait le parcours de ce chrono une bonne quinzaine de secondes plus vite. Ce sont des signes comme cela qui me démontrent que je ne suis pas encore top. Mais pour une reprise avec une telle préparation, je ne peux pas me montrer déçu : j’ai été trois fois deuxième d’une étape, j’ai levé les bras samedi et je boucle le général à la troisième place (NdlR : à 0:45 du vainqueur danois Skjelmose).”

"Mon programme post-Mondial? Beaucoup de pistes sont ouvertes."

Impatient de retrouver au plus vite les siens, Evenepoel semblait aussi avoir le regard déjà tourné vers ses prochains horizons. “Avec ce que nous avons vécu cette semaine, je crois que tout le monde aspire à partager du temps en famille. Mais j’ai aussi déjà envie de repartir en stage en altitude et de travailler dans la montagne. Je sais que cela peut paraître étrange mais je ressors de cette épreuve avec beaucoup de motivation. Pour le National de chrono de jeudi où je devrai donner le meilleur de moi pour battre Wout mais aussi dans la perspective de ces tours montagneux d’une semaine dont je veux faire mon truc.”

Un indice quant au programme du Brabançon après les Mondiaux de Glasgow (6 et 11 août) ? “Beaucoup de pistes sont ouvertes à ce jour”, concluait le champion du monde.