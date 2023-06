Tim Wellens après sa reprise en Slovénie : “Le Tour de France ? Cela me paraît vraiment compliqué…”

”Collectivement, cette épreuve a été globalement satisfaisante avec la 3e place finale d’Ulissi, mais sur un plan plus personnel, ce Tour de Slovénie m’a apporté la confirmation d’un niveau de forme sur lequel je dois continuer de bosser, confiait celui qui venait de boucler la course à la 91e place du général, à plus de 40 minutes du vainqueur Zana. Je n’ai repris l’entraînement en extérieur que depuis un peu plus de deux semaines maintenant et ce constat est finalement assez logique. Rythme, intensité, base foncière : c’est sur tous ces plans que je dois progresser dans les prochaines semaines.”

Une analyse qui semble rendre la sélection du Trudonnaire pour la Grande Boucle totalement illusoire. “Être au départ du Tour à Bilbao dans deux semaines ? Cela me paraît vraiment compliqué. Il y a de grandes chances que je ne fasse pas partie de la sélection. Le choix n’est pas encore définitivement acté et je ne ferme pas la porte à 100 % car ce lundi je dois m’entretenir avec le boss sportif de l’équipe, Matxin Joxean Fernandez, et mon entraîneur. Nous prendrons une décision dans la foulée de celle-ci.”